Overwatch 2 registrerà le chat vocali per identificare il “comportamento dirompente”

Overwatch 2 raccoglierà chat vocali temporanee dei giocatori segnalati nel tentativo di ridurre i comportamenti di disturbo una volta che lo sparatutto free-to-play di Blizzard verrà lanciato il 4 ottobre.

Come dettagliato in un recente post sul blog Blizzard, il sistema utilizzerà uno strumento di sintesi vocale per trascrivere una registrazione vocale ed eliminerà la clip una volta completata la trascrizione. Gli “strumenti di revisione della chat” di Blizzard esamineranno quindi la trascrizione per valutare se un giocatore segnalato si è impegnato in un comportamento dirompente. Il file di testo stesso verrà cancellato entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta trascrizione.

“Questo sistema si basa sul fatto che i giocatori segnalino comportamenti dirompenti non appena lo incontrano nel gioco perché non memorizziamo i dati della chat vocale a lungo termine”, ha affermato Blizzard. “Ciò significa che dovresti segnalare comportamenti dirompenti mentre si verificano nel gioco per darci le migliori possibilità di rilevare, catturare e prevenire i giocatori dirompenti. Le tue segnalazioni contano: la segnalazione dei giocatori è uno dei metodi più efficaci per identificare e mettere in atto comportamenti dirompenti il ​​più rapidamente possibile”.

Questa pratica fa parte di ciò che Blizzard chiama Matrice di difesa (un riferimento all’abilità dello scudo di D.Va). È una raccolta di sistemi e team pensati per combattere gli imbrogli e promuovere comportamenti positivi Overwatch 2. Nel post del blog, Blizzard ha citato Sorvegliare diventare free-to-play – e il pool di giocatori più ampio che potrebbe derivarne – come motivo per lo sviluppo di un insieme ampliato di strumenti per monitorare il comportamento dei giocatori.

Nonostante l’energia propulsiva di Overwatch 2 nella fase di revisione, la fase preliminare al lancio dell’accesso anticipato dello sparatutto non è stata priva di complessità. Abbiamo spiegato come funzioneranno i pass battaglia gratuiti e premium del gioco e abbiamo delineato i modi in cui Blizzard sta rivedendo la sua modalità competitiva. Infine, abbiamo un consiglio utile per i giocatori che vogliono accedere a tutto Overwatch 2‘s heroes al lancio il 4 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.