Overwatch 2 raggiunge la sorprendente cifra di 25 milioni di giocatori in poco più di una settimana, nonostante sia un inizio difficile

Nonostante quello che le persone classificherebbero come un lancio disastroso per Overwatch 2, il gioco free-to-play ha avuto oltre 25 milioni di persone che ci hanno giocato nei primi 10 giorni. Secondo Blizzard, quella base di giocatori è stata distribuita in modo abbastanza uniforme tra le regioni americane, europee e asiatiche. Accanto a questa notizia c’è l’annuncio che il gioco ha già visto quasi il triplo del picco giornaliero di giocatori che si godono il gioco rispetto al primo Overwatch mai ottenuto nei suoi sei anni di vita.

Questi annunci spiegano davvero come il passaggio a un modello free-to-play sia stato un grosso problema per Overwatch 2. Sebbene alcuni giocatori non siano contenti dei prezzi del negozio in-game e della politica telefonica di SMS Protect, ciò dimostra che un pubblico completamente nuovo ha provato il gioco che non ha mai tentato di farlo nel gioco originale.

Anche il nuovo eroe di Overwatch 2, Kiriko, sembra essere un successo, con il suo Ultimate, Kitsune Rush, attivato nel gioco oltre 2 milioni di volte nella prima settimana. Ciò è particolarmente impressionante se si considera che non è giocabile in modalità competitiva al momento della stesura di questo articolo.

Ovviamente la storia non è ancora finita. Overwatch 2 è un gioco di servizio dal vivo che riceverà aggiornamenti coerenti con nuovi eventi, eroi, mappe e cosmetici nel suo nuovo sistema di Battle Pass. Mentre Blizzard si sta ancora concentrando su vari problemi che affliggono l’esperienza complessiva, ci sono alcuni premi di ringraziamento in arrivo per i giocatori. Chiunque acceda al gioco tra il 25 ottobre e la fine della prima stagione riceverà una skin Mietitore leggendario e un ciondolo arma Pacchetto salute. Inoltre, sono stati annunciati tre weekend di doppia esperienza per aiutare i giocatori a progredire nel Battle Pass. Questi arriveranno nelle prossime settimane.

Che tu sia un nuovo arrivato o un veterano di Overwatch, questa è una notizia entusiasmante che il gioco è così popolare. Mentre i primi giorni dopo il lancio hanno avuto i loro problemi, il gioco sta cominciando ad avere una visuale migliore e ad essere goduto più spesso.