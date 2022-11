Overwatch 2 League Grand Finals 2022 ora di inizio e nuove perdite di eroi OW2

La data e l’ora di inizio delle finali di Overwatch 2 League Grand 2022 sono oggi e riveleranno un nuovo OW2 Tank hero che le fughe di notizie hanno già forse rivelato.

È stato un lancio turbolento per OW2 dalla sua uscita free-to-play a ottobre. Il suo sistema di classificazione continua a confondere i giocatori e i prezzi delle skin dell’evento di Halloween sono stati esaminati in modo massiccio dalla community.

Tuttavia, nelle notizie migliori, le finali della Overwatch Grand League sono previste per oggi e verrà svelato un personaggio nuovo di zecca.

Quando iniziano le finali della Overwatch League 2022?

La data e l’ora in cui il Overwatch 2 Le finali della League Grand 2022 inizieranno alle 19:00 PT e alle 22:00 ET del 4 novembre, nonché alle 02:00 GMT del 5 novembre.

Potrai guardarlo dal vivo sul canale YouTube ufficiale del gioco negli orari sopra indicati. Inoltre, l’account Twitter di OL ha anche rivelato che ci sarà un’intervista OW2 sviluppatori Alec Dawson e Dion Rogers.

La cosa più importante, però, è la rivelazione di un personaggio nuovo di zecca che sarà disponibile con la data di uscita della Stagione 2 a dicembre.

Il nuovo eroe del carro armato OW2 perde

Le perdite suggeriscono che il nuovo Overwatch 2 L’eroe dei carri armati che verrà rivelato durante le finali della OW League è Mauga.

Blizzard ha fornito un teaser, ma OW2Leaks4U su Reddit ha detto esplicitamente che è Mauga (tramite earlygame). Sappiamo che il prossimo personaggio è un Tank e la tabella di marcia di Blizzard ha condiviso altri dettagli sulla stagione 2:

Nuovo eroe del carro armato

Nuova mappa

Nuove skin

Nuovi Pass Battaglia

Nuove modalità

Inizia il PvE

