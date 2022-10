Overwatch 2 ha la mira assistita? Perché la mira di OW2 sembra sbagliata

Overwatch 2 è ora disponibile su console e PC, ma alcuni giocatori si chiedono se OW2 ha la mira assistita poiché la mira si sente disattivata quando i giocatori su console si scontrano con i concorrenti su PC.

È stato un lancio molto difficile per OW2. È gratuito per i fan di ritorno e i principianti, ma ha subito numerosi attacchi DDoS e i fan fedeli del gioco originale stanno lottando per trasferire tutte le loro skin e crediti.

Sebbene quanto sopra sia già abbastanza grave, alcuni giocatori di console si chiedono perché la mira di tanto in tanto sia strana e strana.

C’è la mira assistita in Overwatch 2?

Overwatch 2 ha la mira assistita, ma il supporto è disattivato quando si gioca contro giocatori su PC.

Quindi, se stai giocando OW2 su PlayStation o Xbox, la funzione è disattivata quando si gioca contro utenti su computer in azione di gioco incrociato. Inoltre, se stai utilizzando la mira assistita su PC tramite il supporto del controller, la funzione viene disattivata anche quando giochi contro altri utenti di PC.

Ci sono un sacco di opzioni disponibili per la funzione nelle impostazioni. Di seguito sono riportate le migliori impostazioni del controller AA secondo Charlieintel:

Forza AA : 100

: 100 Dimensione finestra AA : 70

: 70 Modalità legacy AA : Spento

: Spento AA Facilità d’ingresso : 0-20

: 0-20 Obiettivo Smoothing : 95

: 95 Mira facilmente : 0-20

: 0-20 Inverti lo sguardo verticale : Spento

: Spento Inverti lo sguardo orizzontale : Spento

: Spento Vibrazione : On o Off (Preferenza)

: On o Off (Preferenza) Cambia movimento e guarda i bastoncini : Spento

: Spento Bastoni dell’eredità : Spento

: Spento Tecnica di mira: Rampa lineare o Dual Zone

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Vogliamo fornire un aggiornamento su ciò che abbiamo fatto dietro le quinte per coinvolgere più giocatori in #Overwatch2 e rendere la tua esperienza di gioco più fluida. Leggi di più qui https://t.co/YmTcxm3Zh0 — Overwatch (@PlayOverwatch) 6 ottobre 2022

Perché la mira si sente male in OW2?

La mira può sembrare fuori luogo Overwatch 2 a causa della disattivazione della mira assistita quando si gioca contro utenti di PC.

Molte persone si sono lamentate di questo sui forum Reddit e Blizzard. Blizzard ha anche affermato che non ci sono piani per portare AA al crossplay OW2 (tramite l’headrammer utente di Twitter).

Una delle maggiori lamentele sulla mancanza di AA per il crossplay è che mette in svantaggio gli utenti della console. Alcune persone hanno affermato che il gioco è quasi ingiocabile su console senza AA, e questo è qualcosa che potrebbe scoraggiare i giocatori di console dal voler usare il crossplay.

