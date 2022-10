Overwatch 2 compenserà il suo lancio irregolare con cosmetici gratuiti e weekend con XP doppi

Se presti attenzione ai videogiochi, probabilmente avrai sentito parlare dei primi problemi che Overwatch 2 ha incontrato al lancio. Problemi di accesso costanti, eroi bloccati per i giocatori di ritorno, Bastion’s Ultimate che ha un exploit per bombardare a tappeto la squadra nemica e altro hanno afflitto i primi giorni di Overwatch 2 disponibile al pubblico. Fortunatamente, Blizzard sta ancora lavorando per sistemare il gioco, ma ora si stanno preparando a cercare di rimediare ai giocatori che hanno sopportato i primi giorni difficili con un paio di cosmetici gratuiti e weekend XP con doppio Battle Pass.

Incluso nell’iniziativa del team di Overwatch 2 per chiedere scusa alla community, è stato annunciato che tutti i giocatori che accedono al gioco tra il 25 ottobre e la fine della prima stagione riceveranno una skin leggendaria per Reaper chiamata Cursed Captain e l’arma Health Pack fascino. Riceverai questi oggetti automaticamente quando giocherai gratuitamente durante questi periodi.

Inoltre, Overwatch 2 eseguirà più weekend con XP doppi, ma non sappiamo ancora esattamente le date per questi. Giocare in questi periodi ti consentirà di progredire nel tuo passaggio di battaglia molto più velocemente. Combina questo con l’aumento del 20% che ottieni possedendo il pass premium e dovresti spostarti rapidamente attraverso i livelli mentre completi giochi e sfide.

Gli ultimi due giorni in Overwatch 2 hanno ancora mostrato vari problemi e bug, ma il gioco funziona in modo molto più affidabile rispetto al lancio. Il team continuerà a lavorare per risolvere eventuali problemi ancora presenti, inclusa l’unione di problemi di account e code durante il tentativo di entrare nel gioco. Questi sono piccoli modi per Blizzard di scusarsi per i problemi dei primi giorni, ma è bello ottenere gratuitamente una skin leggendaria che probabilmente avrebbe dovuto far parte del prossimo evento di Halloween invece del probabile prezzo di 2.000 monete degli altri.