Overwatch 2 apporta un piccolo ma narrativamente importante cambiamento… in panchina

Indipendentemente da come Sorvegliare i giocatori potrebbero attualmente sentire i cambiamenti di eroi come Mercy, Symmetra e Orisa in Overwatch 2Nella beta in corso, devi rispettare una delle rielaborazioni di Blizzard: le panchine nella mappa del gioco ispirata a New York City.

Le panchine in cui passano i giocatori Sorvegliare 2La versione di Grand Central Terminal è piuttosto semplice, ma è stata modificata rispetto alla beta originale del gioco, in base al feedback dei giocatori. Quelle panchine sono ora un indicatore del futuro promettente della finzione di Overwatch, secondo il designer narrativo del gioco.

All’inizio di questo mese, il fan di Overwatch ClearTogether ha sottolineato il problema con le panchine di New York del gioco, come visto in una precedente versione beta di Overwatch 2che imitano uno stile di architettura ostile progettato per scoraggiare e impedire ai senzatetto di dormirci sopra.

ci stavo pensando dalla beta, quindi lo dirò solo perché nessun altro ha… L’architettura anti-senzatetto delle panchine di Midtown mi rende super deluso. Panchine come questa sono progettate specificamente per rendere infelici i senzatetto. pic.twitter.com/jXyddzRgyR — ClearTogether ️‍ (@ClearTogether) 6 giugno 2022

(Sebbene questi tipi di panchine siano comuni nelle stazioni della metropolitana di New York City, la maggior parte delle panchine del mondo reale Grand Central a Manhattan sono state rimosse.)

Ma come ha notato ClearTogether in un tweet mercoledì, da allora quelle panchine sono state aggiornate Overwatch 2la versione beta attuale. Blizzard ha chiaramente preso atto delle critiche e ha risposto. “Questo è stato un ottimo feedback”, ha affermato Gavin Jurgens-Fyhrie, lead narrative designer e scrittore di Overwatch, in una risposta a ClearTogether su Twitter.

Jurgens-Fyhrie ha aggiunto che il team narrativo di Overwatch “ha deciso all’inizio dello sviluppo della storia della mappa che Overwatch’s NY offre alloggi gratuiti e sicuri per le persone. Alcuni di questi sono nella mappa VO, con ulteriori dettagli pianificati per dopo”.

“‘Come speriamo che sarà il mondo’ è una parte importante del nostro sviluppatore di storie”, ha detto Jurgens-Fyhrie.

Blizzard ha apportato modifiche a Sorvegliare come questo prima, anche prima dell’uscita del gioco originale, quando ha adattato una posa sessualizzata per l’eroe Tracer. Lo sviluppatore ha anche modificato i contenuti di gioco per ragioni più gravi, inclusa la rimozione dei nomi dei dipendenti Blizzard del mondo reale a cui si fa riferimento nel gioco e l’estrazione di una skin del personaggio ispirata a un giocatore professionista della Overwatch League accusato di cattiva condotta sessuale.

Overwatch 2 uscirà ad ottobre come aggiornamento dell’originale Sorvegliaree sarà libero di giocare.