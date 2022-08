Ottieni l’accesso anticipato alla campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 con un preordine digitale

Il conteggio dei giocatori di Call of Duty potrebbe essere in calo, ma c’è ancora una montagna di clamore per Modern Warfare 2 entro la fine dell’anno. Se hai difficoltà ad aspettare, buone notizie: puoi entrare nella campagna con un’intera settimana di anticipo se preordini il gioco in digitale.

L’annuncio è arrivato dall’account Twitter di Call of Duty. “Preordina digitalmente Modern Warfare 2 e gioca alla campagna con una settimana di anticipo a partire dal 20 ottobre”, diceva chiaramente. Considerando che il gioco completo verrà lanciato il 28 ottobre, è tutto il tempo per giocare l’intera campagna se sei così incline. Il tweet include anche un breve video che mostra cosa puoi aspettarti dalla campagna, con riprese d’azione in una varietà di ambienti urbani e rurali.