Orario di inizio del weekend gratuito di Far Cry 6 Xbox, PlayStation e PC agosto 2022

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando il Far Cry 6 il weekend gratuito di agosto 2022 uscirà su PlayStation, Xbox e PC è quasi arrivato.

di Ubisoft Grido lontano è incredibilmente popolare e c’è molto da divertirsi se non hai mai giocato prima. Suo Cose più strane Il DLC è completamente gratuito, c’è il multiplayer cooperativo e puoi esplorare il parco giochi aperto con un coccodrillo come tuo compagno.

È un’esperienza emozionante e puoi godertela gratuitamente a partire da oggi.

A che ora inizia il weekend gratuito di Far Cry 6?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando il Far Cry 6 il weekend gratuito uscirà su PS4, PS5, Xbox One e Series X/S alle 11:00 PT, alle 14:00 ET e alle 19:00 BST del 4 agosto 2022.

Questi orari si applicano anche al negozio Epic Games. Nel frattempo, gli utenti di Ubisoft Connect riceveranno la prova due ore prima alle 09:00 PT, 12:00 ET e 17:00 BST.

Tutte le ore di cui sopra provengono dall’account Twitter ufficiale del gioco. Puoi scaricarlo subito su PlayStation, Epic Games Store e Ubisoft Connect, ma non è disponibile il precaricamento per Xbox.

Perché è gratuito?

Far Cry 6 è gratuito per un periodo di tempo limitato per offrire ai giocatori l’opportunità di provare il gioco mentre sono disponibili sconti.

Il gioco è disponibile gratuitamente fino al 7 agosto, dove la prova terminerà alle stesse ore in cui è iniziata su ciascuna rispettiva piattaforma. Di seguito sono riportati i prezzi attuali sul negozio PSN e le differenze tra ciascuna edizione se scegli di acquistare il gioco:

Edizione standard £ 59,99:

Edizione Deluxe £ 30,39 (sconto del 60% fino al 18 agosto):

Pacchetto Vice

Pacchetto cacciatore di coccodrilli

Pacchetto spedizione nella giungla

Edizione Gold £ 84,99:

Ultimate edition £ 39,99 (sconto del 60% fino al 18 agosto);

Pacchetto Vice

Pacchetto cacciatore di coccodrilli

Pacchetto spedizione nella giungla

Pass stagionale

