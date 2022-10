Ora di inizio in tempo reale e come guardare PDT, EST, UK BST

La data e l’ora per quando Minecraft L’inizio del live 2022 è quasi arrivato per PDT, EST e UK BST e rivelerà il vincitore del voto Mob di quest’anno con i fan ancora in grado di contribuire al risultato in questo momento.

È un momento davvero emozionante per Minecraft fan. A parte un altro mob, è stata annunciata un’espansione Fauna Faire Dungeon. Questo sarà mostrato di più oggi e verrà lanciato il 19 ottobre.

Mentre l’extra Dungeon il contenuto è eccitante, molte persone sono ansiose di vedere chi vincerà il voto della folla di quest’anno.

Quando inizia Minecraft Live 2022?

La data e l’ora per quando Minecraft Il live 2022 inizierà alle 09:00 PDT, 12:00 EST e 17:00 UK BST il 15 ottobre.

Tutte queste ore provengono dal sito ufficiale dell’evento. Hai tempo fino alle ore di cui sopra per esprimere il tuo voto per la mafia di quest’anno.

Come guardare

Puoi guardare Minecraft In diretta sul canale YouTube ufficiale del gioco.

Inoltre, lo guardi anche sul sito ufficiale dell’evento. A differenza degli anni precedenti, la votazione non avviene sull’account Twitter ufficiale del gioco.

Invece, devi lanciare la tua scelta possedendo l’edizione Bedrock o accedendo al sito Web dell’evento.

Come votare per Minecraft Mob 2022

Hai tempo fino alle 09:00 PDT, 12:00 ET e 17:00 BST del 15 ottobre per votare il tuo Minecraft Mob 2022 scelta.

I risultati saranno rivelati durante l’evento Live. Se possiedi l’edizione Bedrock, puoi lanciare la tua scelta seguendo i passaggi seguenti:

Lancia l’edizione Bedrock

Seleziona il pulsante Minecraft Live nell’angolo in basso a sinistra della schermata principale

Vota la tua scelta di mafia

Se non possiedi BE, accedi semplicemente al sito Web ed effettua il login per esprimere il tuo voto online. Di seguito le scelte disponibili:

Golem di tufo:

Una statua con una svolta: prende vita! Quando il golem di tufo si risveglia, va in giro, raccoglie e tiene in mano qualsiasi oggetto incontra. Non preoccuparti, tornerà nello stesso punto in cui l’hai posizionato quando si trasformerà di nuovo in una statua. Può essere un’opera d’arte, ma tu sei il designer.

Mascalzone:

Un mob dispettoso che ama giocare a Hide & Seek! Il mascalzone si nasconde nelle miniere sotterranee, in attesa di essere trovato. Se vedi lo stesso mascalzone tre volte, ti ricompenserà con un premio, quindi tieni gli occhi aperti!

Sniffatore:

Questa antica creatura un tempo faceva parte dell’ecosistema dell’Overworld, ora puoi riportare l’annusatore se riesci a trovare il suo uovo! Crea nuovi mob, allevali e scopri come far prosperare lo sniffer ancora una volta. Ci sono semi là fuori che solo lo sniffer può trovare!

