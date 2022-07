Ora di inizio di Warframe Tennocon 2022 – Conto alla rovescia e programma di Duviri Paraxox

L’evento Tennocon 2022 di Warframe inizia questo fine settimana, e ora siamo a meno di 24 ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Ma per coloro che si chiedono quando verranno condivisi i dettagli più succosi, gli sviluppatori Digital Extremes hanno condiviso un programma facile da seguire.

Ciò significa che tutti possono assicurarsi di essere pronti e guardare prima che venga realizzato il grande Duviri Paraxo Reveal.

Warframe | Trailer ufficiale del gameplay di Angels of the Zariman BridTV 9756 Warframe | Trailer ufficiale del gameplay di Angels of the Zariman https://i.ytimg.com/vi/0n6f–mi02A/hqdefault.jpg 1002036 1002036 centro 13872

Quando viene svelata la principale rivelazione di Tennocon 2022?

Mentre Tennocon 2022 inizia alle 12:30 ET di sabato 16 luglio 2022, questo non sarà il momento in cui le rivelazioni principali verranno condivise. DE ha confermato che il primo pannello sarà trasmesso in live streaming e conterrà una carrellata completa di eventi e omaggi in corso durante lo spettacolo.

Questo sarà ospitato da Rebecca Ford e Megan Everett e poi seguito da una serie di altri eventi in streaming, tra cui una sessione di domande e risposte in diretta dagli sviluppatori per ottenere risposte sui precedenti aggiornamenti di Warframe. Ma la rivelazione principale non avverrà molto più tardi e sarà il pannello a cui tutti non vorranno perdersi.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Promemoria amichevole, Tenno: se hai acquistato il TennoCon 2022 Digital Pack, hai un biglietto per l’esclusivo TennoCon Relay di Baro! Ti chiedi cos’è? 🤔 Continua a leggere! pic.twitter.com/KzdSzRGvBT — WARFRAME (@PlayWarframe) 15 luglio 2022

Visualizza Tweet

Digital Extremes ha confermato che il conto alla rovescia per il reveal di Tennocon 2022 terminerà alle 17:00 ET (22:00 BST) del 16 luglio, con il TennoLive Panel, che sarà ospitato dalla Devstream Crew.

Questo sarà l’evento principale in cui impareremo di più sul mondo di Duviri, così come qualsiasi altra rivelazione finale in programma per la giornata. Il programma completo può essere trovato di seguito come condiviso da Digital Extremes:

ORARIO

12:30 ET – Benvenuti alla TennoCon 2022 – OSPITI: REBECCA FORD & MEGAN EVERETTRebecca Ford e Megan Everett danno il via alla giornata con una carrellata completa di eventi, omaggi e altro!

– OSPITI: REBECCA FORD & MEGAN EVERETTRebecca Ford e Megan Everett danno il via alla giornata con una carrellata completa di eventi, omaggi e altro! 13:00 ET – Suoni del sistema – OSPITI: MARCUS KRETZ – OSPITI: GEORGE SPANOS, ERICH PRESTON, KEITH POWER Unisciti a noi mentre apriamo il sipario su come vengono creati i tuoi suoni preferiti nel sistema Origin.

– OSPITI: MARCUS KRETZ – OSPITI: GEORGE SPANOS, ERICH PRESTON, KEITH POWER Unisciti a noi mentre apriamo il sipario su come vengono creati i tuoi suoni preferiti nel sistema Origin. 14:00 ET – Domande e risposte per gli sviluppatori – OSPITI : MEGAN EVERETT – OSPITI: PABLO ALONSO, KAZ ADAMS, MAT TREMBLAY Unisciti a volti noti per una sessione di domande e risposte dagli sviluppatori dal vivo per ottenere risposte sui precedenti aggiornamenti di Warframe e altro ancora.

: MEGAN EVERETT – OSPITI: PABLO ALONSO, KAZ ADAMS, MAT TREMBLAY Unisciti a volti noti per una sessione di domande e risposte dagli sviluppatori dal vivo per ottenere risposte sui precedenti aggiornamenti di Warframe e altro ancora. 15:00 ET – Art of Warframe con Special Guest – OSPITI: DANIELLE SOKOLOWSKI – OSPITI: GEOFF CROOKES, ERIC VEDDER, KARY BLACK Guarda i concept art dietro le quinte per aggiornamenti come The New War e The Duviri Paradox e dai una prima occhiata ad alcune versioni future con il team di Warframe Art.

– OSPITI: DANIELLE SOKOLOWSKI – OSPITI: GEOFF CROOKES, ERIC VEDDER, KARY BLACK Guarda i concept art dietro le quinte per aggiornamenti come The New War e The Duviri Paradox e dai una prima occhiata ad alcune versioni future con il team di Warframe Art. 16:00 ET – Mostra d’arte comunitaria – OSPITI: HELEN HEIKKILAA vetrina della talentuosa community di Warframe, che spazia dall’arte digitale al cosplay fino ai video.

– OSPITI: HELEN HEIKKILAA vetrina della talentuosa community di Warframe, che spazia dall’arte digitale al cosplay fino ai video. 17:00 ET – TennoLive 2022 – OSPITI: DEVSTREAM CREWNon perdere l’evento principale della giornata.

In altre notizie, Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (15 luglio)