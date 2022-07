Ora di inizio della sfida della collezione Pokemon Go Fest Seattle 2022 e ricompense globali

Pokemon Go Fest Seattle Il 2022 inizia venerdì e include una sfida globale e una sfida di raccolta che gli istruttori possono completare per ottenere ricompense da qualsiasi parte del mondo.

È un ottimo modo per Niantic di concludere il mese in corso, con altri piani in programma prima della fine di luglio 2022. I fan possono aspettarsi speciali ricompense Ultra Unlock, se riescono a completare ciò che verrà dopo come parte del Go Fest Seattle.

Ecco come puoi partecipare alla nuova Pokemon Go Fest Collection Challenge quando inizierà a fine settimana.

Ora di inizio della sfida della collezione Pokemon Go Fest Seattle 2022

L’orario di inizio del Pokemon Go Fest Seattle 2022 Collection Challenge è stato programmato per venerdì 22 luglio 2022 alle 8:00 ora locale e alimenterà direttamente ciò che sta accadendo all’evento nordamericano.

Niantic ha confermato che una selezione di Pokémon che appariranno al Pokémon GO Fest: Seattle apparirà allo stato brado anche per gli Allenatori di tutto il mondo. L’elenco dei Pokemon che saranno disponibili include Slowpoke, Krabby, Staryu, Qwilfish, Mantine e Clamperl.

Questi saranno disponibili per essere trovati in natura durante l’evento e, catturandoli, potrai completare la Go Fest Seattle Collection Challenge. Le ricompense per questa sfida non sono state ancora condivise, ma tutto dovrà essere completato entro domenica 24 luglio 2022, alle 20:00 ora locale.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Già! 🤠 Cappello da cowboy Snorlax apparirà allo stato brado durante il Pokémon GO Fest a Seattle e Sapporo! Puoi ottenere subito il tuo biglietto per incontrarlo e altri Pokémon emozionanti durante i nostri eventi di persona. pic.twitter.com/TSmwzoc9VG — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 20 luglio 2022

E alle 9:00 ora locale, i giocatori avranno accesso alla nuova Sfida Globale, che include la battaglia attraverso i Raid per guadagnare e sbloccare le seguenti ricompense:

2 × XP per aver completato i raid durante il resto del periodo della Sfida globale, che termina domenica 24 luglio 2022 alle 19:00 PDT (GMT –7).

Ultra Unlock: Hisuian Discoveries da mercoledì 27 luglio 2022 alle 10:00 a martedì 2 agosto 2022 alle 20:00 ora locale.

Ultra Unlock: Hisuian Discoveries Raid Day domenica 31 luglio 2022 dalle 11:00 alle 14:00 ora locale.

Aspettati che altre notizie vengano condivise una volta che il Pokemon Go Fest Seattle 2022 sarà pubblicato il 22 luglio come parte dell’esperienza nel parco alle 9:00 ora locale.

