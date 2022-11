Onoma, ex Square Enix Montreal, chiude e porta a un rimpasto di progetti a Eidos

The Embracer Group ha ufficialmente chiuso Onoma, lo studio di videogiochi precedentemente noto come Square Enix Montréal. Embracer ha acquistato Square Enix Montréal insieme a Crystal Dynamics ed Eidos Montréal a maggio come parte di un accordo in cui Embracer riceve tutti i diritti sui franchise di Tomb Raider e Deus Ex. Con la chiusura di Onoma, diversi progetti in Eidos verranno rimescolati per fare spazio a nuovi titoli.

La notizia arriva per gentile concessione di un rapporto di Bloomberg. Lì, è stato rivelato che Square Enix ha venduto Square Enix Montréal, Crystal Dynamics ed Eidos a Embracer a causa delle scarse prestazioni dei titoli recenti rilasciati da quelle società. L’obiettivo principale di Square Enix Montréal era creare titoli per dispositivi mobili basati su IP di loro proprietà come Hitman, Tomb Raider e Deus Ex. Embracer ha ufficialmente cambiato il nome di Square Enix Montréal in Onoma solo tre settimane fa, il che rende sorprendente l’improvvisa chiusura dello studio. I lavoratori di Onoma sono stati informati della chiusura dell’azienda in una riunione all’inizio di oggi, con diversi membri del personale di Onoma che hanno avuto l’opportunità di trasferirsi a Eidos.

Il motivo addotto per la chiusura è che Embracer vuole rifocalizzarsi principalmente sui giochi per PC e Console. Eidos Montréal rimarrà intatto, ma l’azienda si concentrerà su diversi nuovi progetti. Come parte del rimpasto, Eidos sta ora lavorando a una nuova proprietà intellettuale, un nuovo titolo nel franchise di Deus Ex e sta entrando in una nuova partnership con Xbox per co-sviluppare giochi come Fable. Anche parte della ristrutturazione è che un progetto non sfumato e un titolo di Stranger Things vengono cancellati. È stato anche detto che il gioco Deus Ex è in fase di sviluppo molto precoce, il che significa che ci vorrà del tempo prima che sentiamo o vediamo qualcosa sul gioco.

Embracer Group era precedentemente THQ Nordic AB prima di cambiare nome nel 2019. Embracer possiede diversi studi di gioco di alto profilo, tra cui Gearbox Entertainment, Sabre Interactive e THQ.