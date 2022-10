Nvidia “rilancia” la GPU RTX 4080 (12 GB) a causa del nome “confuso”

Nvidia “lancerà” il modello da 12 GB della sua scheda grafica RTX 4080, ha annunciato la società venerdì. La notizia arriva poche settimane dopo che la società ha rivelato il prodotto come parte di una nuova linea di GPU. In un breve post sul blog, Nvidia non ha fornito molto contesto per la decisione oltre a dire che la carta “non aveva il nome corretto”.

Nvidia ne ha annunciati due — beh, tecnicamente tre: nuove GPU a fine settembre, RTX 4090 e RTX 4080. Quest’ultima sarebbe disponibile in due versioni, ha affermato Nvidia: un modello con 16 GB di memoria video e uno con 12 GB.

Sulla base di ciò, si potrebbe pensare che la RAM sarebbe l’unica differenza tra le due varianti di RTX 4080. Tuttavia, non era così: le GPU dovevano presentare specifiche notevolmente diverse. Il modello da 16 GB ha 9.728 core CUDA, un aumento di oltre il 26% rispetto ai 7.680 core della scheda da 12 GB. E mentre entrambi i modelli avevano memoria GDDR6X, la RAM nella variante da 12 GB era più lenta, con una larghezza di banda di memoria inferiore. Come abbiamo scritto nel nostro resoconto dell’annuncio della GPU serie 40 di Nvidia, potrebbe essere meglio considerare il modello da 12 GB “come un RTX 4080 entry-level più vicino a un RTX 4070.5” piuttosto che un vero RTX ad alta potenza 4080.

“Avere due GPU con la designazione 4080 è fonte di confusione”, ha riconosciuto Nvidia venerdì.

I due modelli RTX 4080 avevano un prezzo in base alle loro specifiche: la versione da 16 GB partirebbe da $ 1.199, mentre il modello da 12 GB partirebbe da $ 899. La decisione di Nvidia di ritirare la scheda più economica lascia solo due GPU estremamente costose nella linea della serie 40 dell’azienda: l’RTX 4090, lanciato all’inizio di questa settimana, parte da $ 1.599 l’acquolina in bocca. È molto da ingoiare quando i prezzi elevati di queste nuove schede grafiche hanno già portato i giocatori su PC a esprimere preoccupazione per poterle permettere.

Il futuro dell’RTX 4080 da 12 GB rimane poco chiaro; tutto ciò che Nvidia ha detto è che la società lo avrebbe “lanciato”. (Mentre siamo qui, vale la pena notare che nessuno dei modelli dell’RTX 4080 è stato ancora lanciato: entrambi avrebbero dovuto debuttare a novembre.)

In un’e-mail a Polygon un rappresentante ha affermato che la produzione della scheda non era iniziata, ma non ha chiarito cosa significasse “rilascio”.

Dal momento che la produzione non era ancora iniziata, il “lancio” potrebbe significare che Nvidia accantonerà definitivamente la scheda da 12 GB e nessuna versione rinominata arriverà ai consumatori.

Aggiornare: Abbiamo aggiornato questo articolo per includere ulteriori commenti da un rappresentante di Nvidia.