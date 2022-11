Nuovo Starship Troopers FPS in arrivo dal produttore di squadre Offworld Industries

Lo studio dietro l’amato sparatutto tattico in prima persona Squadra sta creando un nuovo gioco basato su Fanteria dello spazio. Offworld Industries e Sony Pictures Consumer Products lo hanno annunciato lunedì Starship Troopers: Sterminiouno sparatutto a squadre per 12 giocatori che mette i soldati contro sciami di insetti giganti, è diretto su PC Windows nel 2023, dove verrà lanciato nel programma di accesso anticipato di Steam.

Starship Troopers: SterminioL’annuncio di è programmato per il 25° anniversario del film originale; La satira fantascientifica di Paul Verhoeven è arrivata nei cinema il 7 novembre 1997. Sterminio sembra appoggiarsi pesantemente all’azione di armi e coraggio della fiction di Starship Troopers, con i giocatori che assumono il ruolo di un soldato nel Deep Space Vanguard in una missione per eliminare gli insetti sul pianeta alieno Valaka.

Secondo Offworld Industries, i giocatori lavoreranno insieme in squadre di quattro per completare obiettivi, acquisire risorse, costruire e difendere una base e combattere per estrarre dal pianeta tutto intero. I ruoli sono divisi in tre classi (assalto, supporto e difesa) ma sembra che tutti i giocatori possano contribuire alla difesa della base costruendo muri, torri di sentinella e stazioni di munizioni utilizzando le risorse raccolte. I giocatori saranno in grado di comunicare utilizzando un sistema di ping per richiamare punti di interesse e minacce in arrivo. I giocatori dovranno affrontare almeno cinque tipi di bug quando Starship Troopers: Sterminio lanci, ha detto Offworld, sottintendendo che c’è dell’altro in arrivo.

Un teaser trailer rilasciato lunedì non mostra molto di Starship Troopers: Sterminio in azione, ma i giocatori possono andare all’elenco Steam del gioco per tenerlo d’occhio. Alcune immagini in-game possono essere viste nella galleria qui sotto.

I giochi di Starship Troopers sono stati pochi e rari, nonostante l’azione memorabile portata in vita dall’adattamento di Verhoeven del romanzo di Robert A. Heinlein. Nel 2000 sono usciti Blue Tongue Entertainment e MicroProse Starship Troopers: ascendenza terrestre, un videogioco di tattiche in tempo reale. Nel 2005, Strangelite Studios e Empire Interactive hanno pubblicato un FPS intitolato semplicemente Fanteria dello spazio. E all’inizio di quest’anno, lo studio The Aristocrats ha pubblicato Starship Troopers: comando terrestreun gioco di strategia in tempo reale ben accolto.