Nuovo remake di Alone in the Dark annunciato per PS5, Xbox Series X, PC

Da solo nel buio, il seminale gioco horror di sopravvissuti del 1992, è stato reinventato e rifatto, ha annunciato venerdì l’editore THQ Nordic. Il nuovo Da solo nel buio riporterà i giocatori alla New Orleans degli anni ’20 e al Derceto Manor del gioco originale, dove attendono gli orrori lovecraftiani.

Sviluppare il nuovo Da solo nel buio è lo studio svedese Pieces Interactive (Magia 2, Titan Quest: Atlantide), ma il nome più riconoscibile coinvolto nel progetto, comunque per i fan dei giochi horror, è Mikael Hedberg, i cui crediti di scrittura includono Frictional Games’ Somà e Amnesia: la discesa oscura. Si dice che la storia di Hedberg sia originale che incorpori i personaggi, i luoghi e gli elementi tematici dei primi tre giochi della serie Alone in the Dark.

I protagonisti originali Edward Carnby o Emily Hartwood tornano come personaggi giocabili ed entrambi sperimenteranno la propria prospettiva sulla storia. Secondo la descrizione ufficiale di THQ Nordic di Da solo nel buio, Emily si imbarca alla ricerca dello zio scomparso e chiede l’aiuto di Edward, un investigatore privato. Il loro viaggio li porta a Derceto, una “casa per i mentalmente affaticati”, così come strani residenti, “portali per mondi da incubo” e mostri mortali.

Per dare vita a quei mostri, THQ Nordic ha contattato l’artista Guy Davis, fumettista e creatore di creature che ha spesso collaborato con Guillermo del Toro.

THQ Nordic e Pieces Interactive promettono esplorazione ricca di suspense, combattimenti intensi e rompicapi impegnativi Da solo nel buioil pacchetto totale. Il gioco è in sviluppo dal 2019, afferma THQ Nordic, e arriverà in una data non specificata su PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X.

Uno sguardo in anticipo Da solo nel buio può essere visto sotto nella nostra galleria.

