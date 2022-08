Nuovo pacchetto di giochi gratuiti per PlayStation Plus per agosto/settembre 2022

Una nuova PlayStation Plus Entro questa settimana verrà rilasciato il pacchetto di giochi gratuiti che sarà disponibile per l’uso in uno dei giochi PS4 e PS5 più popolari.

Sony sta collaborando con un altro gigante dei giochi per fornire qualcosa in più per i suoi abbonati mentre aspettano settembre 2022.

Questo sarà il momento in cui verranno rilasciati gli ultimi giochi gratuiti, ma c’è anche un importante aggiornamento in arrivo su Call of Duty questo mese che terrà impegnati i fan per tutto il mese prossimo.

E per coloro che sperano di ottenere il maggior numero possibile di omaggi e bonus, presto sarai in grado di potenziare la tua campagna della stagione 5 di Call of Duty Warzone utilizzando il tuo abbonamento PS Plus.

Rivelati in anticipo i giochi gratuiti per PS Plus

Sony e Activision rilasceranno un pacchetto di giochi gratuiti la prossima settimana da utilizzare durante la stagione 5 di Call of Duty Warzone. Il nuovo rilascio sarà esclusivo per PS Plus e chiunque abbia un abbonamento in corso potrà richiederlo ad agosto o settembre 2022 .

La stagione 5 di Call of Duty Warzone inizia il 24 agosto e i giocatori dovrebbero essere in grado di richiedere il prossimo Warzone Combat Pack subito dopo che il nuovo aggiornamento è stato pubblicato. Il Combat Pack della Stagione 5 non includerà alcun oggetto che ti darà un vantaggio sul campo di battaglia, ma alcuni ti aiuteranno a lungo termine.

Sebbene possa vantare un sacco di nuovi cosmetici da usare, il nuovo Warzone Combat Pack include anche un token Double XP, che semplifica lo sblocco di ciò di cui hai bisogno per la stagione 5. Un messaggio di Sony spiega:

“Preparati con il Last Stand Combat Pack, gratuito per i membri di PlayStation Plus in Call of Duty: Vanguard e Warzone. Il Combat Pack di questa stagione include la skin operatore leggendaria copertura fiorentina per Constanze, i progetti armi leggendari Noir Rose e vin brulè, l’orologio Sky Legend, il ciondolo Jalopy azzurro cielo, più un emblema, un adesivo, un biglietto da visita e una doppia XP di 60 minuti Gettone.”

E altri pacchetti di giochi gratuiti PlayStation Plus sono in arrivo, con Genshin Impact 3.0 che verrà lanciato con un nuovo pacchetto bonus, che includerà Mora × 50.000, Hero’s Wit ×20, Mystic Enhancement Ore ×15 e Fragile Resin ×2.

