Nuovo gioco horror per giocatore singolo Aliens annunciato per console, PC e VR

Un nuovo gioco basato sul franchise di Alien sta arrivando su console, PC e piattaforme di realtà virtuale, promettendo un’esperienza di “gioco horror d’azione intenso per giocatore singolo” ambientata nel franchise di fantascienza. 20th Century Games e Survios, lo sviluppatore dietro i giochi VR piace Credo: ascesa alla gloria, Dati grezzie vettore di sprintaffermano che il loro progetto senza titolo sarà “una storia di Aliens non raccontata” ambientata durante il divario di 57 anni tra gli eventi dell’originale Alieno e seguito, Alieni.

Il nuovo gioco di Aliens vedrà come protagonista un veterano indurito dalla battaglia che ha una vendetta contro gli Xenomorfi, secondo il sito web ufficiale del gioco. Survios afferma che il suo progetto si baserà sulla “esperienza dello studio nella creazione di esperienze di gioco coinvolgenti e autentiche”. Il gioco è stato creato utilizzando Unreal Engine 5 di Epic Games.

20th Century Games e Survios affermano che maggiori dettagli saranno rivelati al Comic-Con della prossima settimana a San Diego, al panel di Alien: Expanding a Dark and Frightening Universe il 21 luglio.

Oltre a ciò, non sappiamo molto del prossimo grande gioco di Aliens, ma sembra che possa soddisfare i fan del 2014 Alieno: isolamentoil gioco horror di sopravvivenza per giocatore singolo (che è stato ambientato in modo simile tra Alieno e Alieni) dallo sviluppatore Creative Assembly. Quello studio sta attualmente lavorando a qualcosa di molto diverso: uno sparatutto esagerato chiamato bottino Iene.

Il gioco Aliens di Survios segue il recente annuncio di un altro progetto ambientato nel franchise, Alieni: Discesa Oscuraun nuovo gioco d’azione a squadre per giocatore singolo di Tindalos Interactive.