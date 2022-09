Nuovo eroe di Overwatch 2 Kiriko “ragazza volpe” e contenuti del Battle Pass

Una perdita per un nuovo Overwatch 2 l’eroe di nome Kiriko, altrimenti soprannominato “ragazza volpe”, è apparso online, nel frattempo Blizzard ha condiviso i dettagli su come i giocatori si sbloccheranno OW2 eroi tramite il formato Battle Pass.

Non abbiamo ancora molto da aspettare fino a quando OW2 viene fuori. Sarà gratuito quando verrà lanciato questo ottobre, il che significa che saremo tutti in grado di goderci il nuovo caos multiplayer con personaggi nuovi come Junker Queen, piuttosto buffa.

Blizzard ha confermato che i nuovi eroi verranno sbloccati tramite Battle Pass e il vicepresidente di Blizzard ha fornito alcuni brevi dettagli in risposta ai fan preoccupati.

Nuova fuga di eroi di Overwatch 2

Una nuova Overwatch 2 l’eroe di nome Kiriko è trapelato e si dice che sia una “ragazza volpe” che assume il ruolo di supporto.

C’erano molte voci sull’adesione di un eroe volpe OW2e la fuga di notizie deriva da un filmato che ora è stato rimosso da Blizzard. Tuttavia, poiché è Internet, molti screenshot del filmato trapelato possono essere trovati su Twitter, ad esempio dall’utente OverwatchNaeri.

Per quanto riguarda l’aspetto del personaggio, sembra pronta a diventare una delle preferite dai fan con la sua personalità esagerata combinata con la sua simpatica maschera con orecchie da volpe e i capelli verdi. Nessuna abilità è trapelata, ma il film l’ha mostrata usando i pugnali e scomparendo a suo piacimento.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Affrontando alcune informazioni incomplete pubblicate in precedenza sul nostro Pass battaglia di Overwatch 2, condivideremo tutti i dettagli prima del lancio, ma vogliamo confermare che i nuovi eroi di Overwatch 2 saranno disponibili sulla pista gratuita del Pass battaglia. — Jon Spector (@Spex_J) 8 settembre 2022

Eroi di OW2 Battle Pass

Alcuni nuovi eroi verranno sbloccati Overwatch 2 tramite Battle Pass, ma il leader commerciale della serie e vicepresidente Blizzard, Jon Spector, ha confermato che ci saranno percorsi gratuiti per sbloccare questi personaggi.

Molti fan sono comprensibilmente preoccupati per l’introduzione di un sistema Battle Pass in quanto significa che i giocatori dovranno pagare per sbloccare definitivamente nuovi eroi. Tuttavia, il gioco è gratuito e, se non vuoi pagare nulla, ci saranno tracce gratuite per i fan per guadagnare premi.

Sfortunatamente, non ci sono notizie su quanto i giocatori dovranno macinare per raggiungere livelli specifici. Tuttavia, Spector ha affermato che i percorsi gratuiti per gli eroi si ripeteranno nelle stagioni future, offrendo ai giocatori una seconda possibilità di sbloccare chiunque abbia perso in precedenza.

Alla fine, i fan sono combattuti. Pochi sono d’accordo con l’idea di un pass battaglia perché il gioco è free-to-play, mentre altri affermano che preferirebbero pagare una commissione una tantum simile a OW1. Ricordiamo che puoi acquistare il Overwatch 2 Watchpoint Pack a £ 34,99 per ottenere gratuitamente il primo Battle Pass Premium.

La prima stagione arriverà con Kiriko e le sue due skin: Mythic Demon Genji e Legendary Hinotori. Maggiori dettagli sul BP, come il prezzo individuale, verranno forniti più vicino al lancio.

