Nuovo aggiornamento per l’anniversario di Clash of Clans prima dello scontro decennale

Gli eventi dell’anniversario di Clash of Clans sono sempre pieni di offerte e attività speciali per il divertimento dei giocatori, e lo scontro decennale del prossimo mese sta già creando clamore.

I video speciali che segnano l’imminente traguardo sono già stati condivisi e alcuni giocatori hanno ottenuto l’accesso a uno speciale oggetto di gioco.

E non sembra che i fan aspetteranno molto per ottenere l’accesso all’esperienza completa pianificata dagli sviluppatori Supercell per il prossimo mese.

Supercell sta pianificando qualcosa di grande per il suo decennale Clashiversary, che dovrebbe iniziare all’inizio di agosto. Non è stata annunciata una data fissa per l’inizio dei festeggiamenti, ma in base agli anni precedenti, i fan dovrebbero vedere le cose che inizieranno la prossima settimana.

Finora, il primo aggiornamento dell’anniversario di Clash of Clans è stato rilasciato e ha aggiunto una nuova macchina arcade.

Supercell ha incaricato i giocatori su Android di scaricare l’aggiornamento opzionale che è ora disponibile per aggiungere la nuova macchina Arcade al loro gioco.

Non è chiaro quale ruolo avrà l’oggetto speciale nel gioco quando l’evento Clash of Clans sarà pubblicato, ma si inserisce in alcuni degli altri teaser condivisi da Supercell questa settimana.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro COS’E’ QUEL ARCADE NELL’ANGOLO IN ALTO A SINISTRA DEL TUO VILLAGGIO?? 👀 TI DIRO’ – È UN ARCADE NELL’ANGOLO IN ALTO A SINISTRA DEL TUO VILLAGGIO! Giocatori Android: è disponibile un aggiornamento opzionale di cui avrai bisogno per detto ARCADE #PlayBarbHome #Clashiversary pic.twitter.com/mwvEo4bScA — Clash of Clans (@ClashofClans) 28 luglio 2022

Questa settimana sono stati rilasciati due video speciali di YouTube in preparazione alla data dell’anniversario di Clash of Clans ad agosto, incluso un trailer. La clip animata mostra il Barbaro che si sente un po’ inutile mentre gli altri personaggi si preparano per lo scontro. Questo è seguito dal trasporto del Barbaro all’interno di un gioco in stile arcade, alimentando direttamente la nuova macchina Arcade ora trovata nel gioco.

Un secondo video caricato questa settimana presenta un documentario di Clash of Clans che descrive in dettaglio una storia ironica delle origini del franchise CoC e come è nato, con la descrizione ufficiale che spiega:

“In collaborazione con il Finnish Gaming Film Archive (FGFA) e Spark & ​​Riot, siamo entusiasti di celebrare il 40° anniversario di Clash con la storia definitiva di come è nato lo Clash of Clans che conosci e ami. Scopri i trionfi ei travagli dei nostri enigmatici fondatori mentre rivivi i momenti che hanno trasformato un umile gioco arcade finlandese in un fenomeno globale che ha dominato la cultura pop per 40 anni.

“Dalle action figure agli spot indimenticabili fino all’incendio del quartier generale che ha quasi distrutto tutto, rivivi ogni momento. Con filmati inediti, interviste ai fondatori e testimonianze oculari delle persone che erano lì, “Clash from the Past” è 40 anni di storia che vorrai guardare ancora e ancora.

Anche se non sappiamo esattamente cosa accadrà la prossima settimana, i veterani dell’anniversario di Clash of Clans si aspettano un’ondata di nuove sfide, offerte speciali, sconti e forse una o due modifiche alla mappa che verranno rilasciate come parte dei festeggiamenti di apertura.

