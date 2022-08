Nuovo aggiornamento, manutenzione e patch di Hypixel Skyblock

Un nuovo aggiornamento di Hypixel Skyblock viene lanciato oggi, con i dettagli della prima patch condivisi mentre i server vengono sottoposti a manutenzione programmata.

AGGIORNARE: I server Hypixel Skyblock rimangono inattivi oggi per la manutenzione programmata, iniziata alle 15:00 BST e continuata il 18 agosto. Ulteriori notizie dal team Skyblock verranno condivise quando i server saranno di nuovo online e le ultime notizie sulla patch sono disponibili di seguito per l’imminente aggiornamento di questa settimana .

ORIGINALE: Dopo i tempi di inattività, l’ultimo aggiornamento sarà disponibile per l’esplorazione, completo di numerose modifiche a Skyblock.

La rivelazione completa è stata fatta dal team di Hypixel, inclusi i dettagli sui miglioramenti imminenti del Bazaar, l’introduzione della fattura e le modifiche a Carpenteria, Misuratore RNG e Asta di Shen.

Mentre i server Hypixel saranno temporaneamente offline il 18 agosto, questo tempo di inattività sarà seguito da un nuovissimo aggiornamento per Skyblock.

Questa è una manutenzione programmata, il che significa che il team dietro la popolare rete di server confermerà quando tutto sarà pronto per far tornare i fan. E quando lo faranno, ci saranno molti cambiamenti a cui abituarsi.

Shen’s Auction sarà una delle modifiche più accattivanti apportate attraverso questa nuova patch, anche se i fan non avranno accesso immediatamente. Secondo le notizie ufficiali sulla patch condivise il 18 agosto, questo contenuto di fine gioco sarà pubblicato in un secondo momento.

Tuttavia, i fan possono scoprire come sarà l’Asta e come funzionerà come parte del gioco finale controllando le notizie ufficiali sull’aggiornamento di Skyblock condivise di seguito, per gentile concessione del sito web di Hypixel:

L’asta di Shen

C’è un nuovo contenuto per i giocatori di fine gioco creato sotto la casa d’aste. Con i requisiti del Museo adeguati, puoi parlare con Damia e accedere a due nuovi tipi di aste.

Le prime aste sono 3 accessori che vengono venduti ogni anno SkyBlock. L’Artefatto del Controllo viene venduto in soli dieci esemplari ogni anno.

Il vaso di Pandora è un accessorio unico e solo 20 di questi vengono messi all’asta ogni anno. Questo accessorio è l’unico che non può essere ricombinato. Per aumentare la sua rarità a Mitica, dovrai completare tutte le sfide che contiene la scatola.

La Regalia di Shen è un accessorio incredibilmente prezioso che ti consente di entrare nella Sala della Regalia, dove troverai un negozio molto speciale con diversi nuovi oggetti rari. È possibile acquistare un massimo di 40 Regalia ogni anno.

Inoltre, lo stesso Shen vende oggetti della sua collezione personale, ma solo per i giocatori più ricchi. La maggior parte di questi oggetti non sono particolarmente forti o utili, ma potrebbero attrarre i collezionisti là fuori. Riceverai una notifica dell’asta quando l’oggetto sarà messo all’asta per l’ultima volta.

Per ottenere quegli oggetti, dovrai fare un’offerta su di essi e i giocatori di Ironman hanno accesso a quelle aste. Tutto quello che devi fare è avere una delle migliori offerte entro la fine dell’anno SkyBlock, semplice, giusto?

Ma chi è Shen? Shen è… una persona molto importante, ma non è ancora pronto a rivelarsi.

Modifiche al backendAbbiamo fatto un refactoring (riscrivere) di molti sistemi nel gioco. L’obiettivo era aumentare la velocità con cui possiamo inviare gli aggiornamenti.

I sistemi toccati includono:

Runtime Java aggiornato da 8 a 17!

Spostato molto roba dal codice ai dati JSON: Mobilia Skin per oggetti Skin per animali domestici Skin dei Minion Creature marine Dati sulle isole (come le aree di risorse) Zone (come posizioni NPC) Obiettivi

Il sistema degli obiettivi è stato rinnovato

Sistema di requisiti unificato (come i requisiti degli Slayer sugli oggetti, ma nel gioco…)

Sistema Mob personalizzato

Sistema di attivazione/disattivazione delle funzioni (ad esempio, menu di disattivazione del Dojo)

Impilamento degli accessori

Sistema parkour/gara

Il lato client del Bazaar (cosa c’è sul server di gioco)

Dopo il rilascio verrà pubblicato un blog di sviluppo in merito alle modifiche ai dati JSON e al significato per il gioco.

► Cambiamenti di bilanciamentoÈ stato implementato un certo bilanciamento sul contenuto esistente.

► Modifiche agli incantesimi

Protezione: modificata da 3/6/9/12/15/18/21 – > 4/8/12/16/20/25/30 (livelli 1-7)

Fiamma rielaborata per adattarsi ad Aspetto Fuoco.

Rend: corregge un bug che causa l’applicazione della difesa due volte; ora, Rend infligge un vero danno.

Combo: aumenta il danno di +1/2/3/4/5% (additivo) per ogni uccisione, con un limite di 2/4/6/8/10 uccisioni della durata di 2/4/6/8/10 secondi (livelli 1- 5)

Sciame: guadagna +2/4/6/8/10% di danno per mob vicino, limite a dieci mob.

Banca: Inoltre, i nemici rilasciano 0,5/1/1,5/2/2,5 monete in più quando vengono uccisi.

► Enderman Slayer cambia

Spade del vuoto: bonus ai danni nerfati a 100/150/200/250

Destinazione finale: Bonus set completo: Forza 100 > 30, moltiplica l’Intelligenza per 1,5x – > 1,25x

E la velocità d’attacco ridotta a +20

Livello 2:HP: 15.000.000 HP – > 12.000.000 HP1° scudo: 10.000.000 HP – > 8.000.000 HP2° scudo: 5.000.000 HP – > 4.000.000 HPYang Glyphs inizia a: 7.500.000 HP – > 6.000.000 HP

Livello 3:HP: 66,666,666 HP – > 50,000,000 HP1st shield: 44,444,444 HP – > 33,333,333 HP2nd shield: 22,222,222 HP – > 16,666,666 HPYang Glyphs starts at: 44,444,444 HP – > 33,333,333 HPNukekubi Fixation starts at: 22,222,222 HP – > 16,666,666 HP

Livello 4:HP: 300,000,000 HP – > 210,000,000 HP1st shield: 200,000,000 HP – > 140,000,000 HP2nd shield: 100,000,000 HP – > 70,000,000 HPYang Glyphs starts at: 200,000,000 HP – > 140,000,000 HPNukekubi Fixation starts at: 100,000,000 HP – > 70,000,000 HP1st Broken Heart Radiation: 250,000,000 HP – > 175.000.000 HP2a Radiazione Cuore Spezzato: 150.000.000 HP – > 105.000.000 HP3a Radiazione Cuore Spezzato: 50.000.000 HP – > 35.000.000 HP

► Animali domestici

Ender DragonRinomato, Superiore, Sangue superiore e Legione ora si sommano l’uno con l’altro anziché moltiplicarsi l’uno con l’altro. “End Strike”: infligge +0,25% (moltiplicativo) di danno per livello – > infligge +2% (additivo) di danno per livello

Dragone dorato“Avidità del drago”: guadagna +0,5% di forza per ogni 5 ritrovamenti magici, limite massimo a 100 ritrovamenti magici (+0,5% di forza per ogni 5 MF al livello 200) “Scala splendente”: aggiungi un limite a 1b di raccolta d’oro (10 cifre)

AmmoniteStatistica SCC base Nerf: 0,07 per livello – > 0,05 per livello. “Cuore del mare” ora applica l’SCC alle statistiche dell’ammonite.

Delfino“Tattiche Pod” (rarità leggendaria): ora fornisce +1 SCC per livello per ogni giocatore (massimo 30% anziché 25%)

Pesce volante“Quick Reel”: ora garantisce 0,75 di velocità di pesca per livello a rarità leggendaria (fino a 75)

Scata“Wormhole” ora si sblocca a rarità epica 4° vantaggio leggendario: Gemstone Power: guadagna +20% (+0,2% per livello) in più di polvere di pietre preziose da tutte le fonti (additivo con il vantaggio polvere HOTM)

Golem“Last Stand”: si attiva al 15% – > 25% HP

Fenice“Riaccendi”: 3m – > 1m di cooldown

Endermite“Pearl Muncher”: ora funziona solo su Ender Pearls rilasciate dall’uccisione dei nemici, invece che da qualsiasi perla lasciata cadere. “Pearl Powered”: fornisce anche +30 Forza e +10 Trova magica per 10 secondi, l’effetto non si accumula.

Tigre“Apex Predator”: infligge +0,2% di danno per livello – > +1% di danno per livello (questo è additivo)

Leone“King of the Jungle”: infligge +0,15% – > +1,5% di danno per livello (questo è additivo)

Modifiche varie

Mithril NPC prezzo 10 – > 8

Combat XP guadagnati da Hub Wolves 10 – > 15

Combat XP guadagnati da Howling Spirits 15 – > 22

Combat XP guadagnati da Pack Spirits 15 – > 22

Una nota sui futuri aggiornamentiEcco un breve riepilogo di ciò che puoi aspettarti nei prossimi aggiornamenti!

Succede abbastanza presto ma senza un ordine specifico:

Aggiornamento QoL di End Island

Kuudra rinnovamento

Aggiornamento del giardino (parte 1)

Livelli SkyBlock (parte 1)

Nuovi articoli bit

Accade moderatamente presto:

Portale dei maghi

Aggiornamento del giardino (parte 2)

Follow-up dei livelli SkyBlock

Succede tra poco:

Menu di analisi delle statisticheI menu delle statistiche disponibili nel “menu del tuo profilo” sono stati aggiornati per mostrare da dove provengono tutte le tue statistiche.

Se vuoi saperne di più, ecco una guida oggettivamente mediocre a riguardo.

Nuove statistiche:

7 Saggezza Statistiche per abilità diverse, che aumentano il guadagno di abilità XP. (Ad esempio, Slayer ora garantisce Combat Wisdom!)

Statistiche per abilità diverse, che aumentano il guadagno di abilità XP. (Ad esempio, Slayer ora garantisce Combat Wisdom!) Velocità di pesca

Rigenerazione salute

Vitalità che aumenta in arrivo guarigione (buono per i carri armati!)

che aumenta guarigione (buono per i carri armati!) Rammendoche aumenta estroverso guarigione (buono per i guaritori!)

Anche la velocità di pesca funziona in modo diverso rispetto a prima. Un tempo rimuoveva una % del tempo rimanente disponibile per generare i pesci, ora il sistema aggiunge semplicemente un valore e fa in modo che le particelle si generino più velocemente. 300 Velocità di pesca, le particelle appariranno istantaneamente, ma c’è un’eccezione con l’isola cremisi, dove 350 velocità di pesca è il valore che devi raggiungere per la massima efficienza.

CarpenteriaL’abilità di falegnameria non è più un’abilità riservata ai VIP! Tutti possono iniziare a collezionare Carpentry EXP ora e la tariffa è la stessa per tutti.

Alcune delle funzionalità dell’esagono hanno requisiti di livello Carpenteria e in futuro questa abilità sbloccherà nuovi contenuti.

Modifiche al contatore RNGLo ami o lo odi, la casualità è fondamentale per SkyBlock. L’esperienza di gioco di ognuno è diversa; alcuni hanno vita facile, mentre altri devono perseverare fino a raggiungere finalmente il loro obiettivo. Può creare momenti molto eccitanti o estremamente frustranti. Anche se non vogliamo togliere nulla a quei momenti eccitanti, ci devono essere dei limiti alla frustrazione di non trovare mai quello che vuoi.

Le modifiche al misuratore RNG sono le seguenti:

Il misuratore RNG è stato aggiunto alle Catacombe (dal piano 1 alla modalità Master 7)

Fare corse S(+) o sconfiggere i boss Slayer inizierà ad accumulare EXP nel tuo Meter.

Tu puoi ora scegliere qualsiasi drop RNG che hai sbloccato e inizia a lavorarci.

qualsiasi drop RNG che hai sbloccato e inizia a lavorarci. Man mano che i tuoi progressi si accumulano, aumenterai le probabilità di far cadere l’oggetto selezionato finché non lo trovi.

Se trovi l’elemento selezionato prima che lo strumento sia pieno, lo strumento si azzererà. In caso contrario, raggiungerai il 100% di completamento e l’oggetto verrà automaticamente rilasciato al prossimo Dungeon Run o Slayer Boss.

Trovare un’altra goccia rara non ripristinerà più lo strumento.

In qualsiasi momento puoi decidere di farlo scambio l’oggetto che hai selezionato, e trasferirà su di esso l’EXP accumulato.

l’oggetto che hai selezionato, e trasferirà su di esso l’EXP accumulato. Ora puoi guadagnare Slayer RNG Meter EXP a partire dal livello 3, anziché 4.

L’aggiornamento Hex Hypixel Skyblock

Per i giocatori in qualsiasi fase del gioco, può essere una seccatura lavorare su una nuova spada o arco; ci sono così tanti incantesimi e modificatori da applicare e a volte potresti persino dimenticare qualcosa!

L’esagono permette di applicare ogni singolo modificatore che un oggetto può avere direttamente dal suo menu. Prenderà gli oggetti direttamente dai tuoi inventari e dagli zaini e, se ti manca un oggetto, lo comprerà direttamente dal Bazar! (uomo di ferro strappato)

Miglioramenti al bazar

Uno dei più ricchi abitanti del villaggio di Hub sta cercando di diventare ancora più ricco e ultimamente hanno lavorato ore extra per aggiungere molte funzionalità al loro servizio:

Al Bazaar vengono ora aggiunti libri di incantesimi altrimenti impossibili da trovare nelle tavole incantate.

Ora puoi scambiare ogni tipo di essenza nel bazar.

Aggiunta un’opzione di ricerca.

La maggior parte degli oggetti di tipo modificatore sono stati aggiunti al Bazaar.

Non solo questo è abbastanza utile, ma ci permette anche di fare due cose importanti!

Poiché tutti i modificatori di articoli avranno un prezzo in negozio o un prezzo bazar, questo ci consentirà di calcolare il prezzo degli articoli in modo accurato, indipendentemente dalla quantità di lavoro sull’articolo.

Ci ha permesso di creare l’esagono.

