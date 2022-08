Nuovo aggiornamento di giochi gratuiti per PS Plus di agosto 2022 e elenco premium

Gli abbonati PS Plus di agosto 2022 Premium possono aspettarsi più giochi gratuiti questo mese da Sony.

E insieme all’aggiornamento del livello Essential che è stato rilasciato all’inizio di questo mese, ci sarà molto da aspettarsi.

Ecco cosa è in programma per PlayStation Plus Premium entro la fine del mese e quali nuovi giochi gratuiti aspettarsi.

Successivo Aggiornamento dell’elenco Premium di PS Plus di agosto 2022

L’elenco dei giochi di livello Premium per PlayStation Plus verrà aggiornato martedì 16 agosto 2022.

Ciò significa che oltre agli Essential Games di agosto, tra cui Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Little Nightmares, alcuni abbonati avranno accesso a molti altri titoli bonus.

D’ora in poi, Sony ospiterà un secondo aggiornamento mensile per il livello Premium più costoso, che finora è avvenuto il secondo martedì di ogni mese. Il numero di giochi aggiornati è variato finora, con agosto con 11 titoli.

Nessun titolo classico verrà aggiunto alla libreria questo mese e non vi è alcuna garanzia che ciò accadrà regolarmente in futuro. Tuttavia, i fan sperano che in futuro ne vengano annunciati altri per mantenere le cose fresche ed eccitanti.

Come accennato in precedenza, Sony ha confermato che Premium sarà intitolato a Yakuza 0, Trials of Mana, Dead by Daylight, Bugsnax, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 e Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Ma hanno anche rivelato che anche Metro Exodus, Trials of Mana, UNO, Monopoly Madness e Monopoly Plus verranno aggiunti al Premium il 16 agosto. La selezione della scorsa settimana è stata resa un po’ più speciale con l’inclusione di Stray.

L’avventura in terza persona è diventata il primo giorno di lancio del servizio e presenta un gameplay in cui controlli un felino smarrito che cerca di fuggire da una città cibernetica a lungo dimenticata. Il gioco ha ottenuto numerosi punteggi di recensioni di successo, così come Sony ha confermato il proprio successo tramite il PlayStation Store.

Un messaggio di Sony spiega: “Il miagolio del gatto: Stray è stato il gioco per PS4 e PS5 più scaricato nelle classifiche del PlayStation Store di luglio negli Stati Uniti e in Canada. La F1 22 ha raggiunto la vetta delle classifiche europee, mentre GTA V, Minecraft e NBA 2K22 hanno conquistato vari secondi posti”.

È interessante notare che Stray ha scalato le classifiche sulle console PS5 e PS5 negli Stati Uniti e in Canada, arrivando secondo su PS5 e terzo su PS4 nelle classifiche di download di Euopean.

