Nuovi racconti dal gioco Borderlands classificato in Corea del Sud, la rivelazione potrebbe essere presto

C’è un nuovo gioco Tales from the Borderlands in lavorazione, e quando diciamo “nuovo”, lo intendiamo con la lettera maiuscola. Secondo una recente coppia di valutazioni in Corea del Sud, si chiama letteralmente New Tales from the Borderlands. Questa è una convenzione di denominazione molto simile a quella di Nintendo (vedi: New Nintendo 3DS), ma qualunque sia il nome, una rivelazione ufficiale è prevista presto.

Come notato da Gematsu, due versioni del gioco non rivelate sono state valutate dal Game Rating and Administration Committee, la scheda di valutazione della Corea del Sud. New Tales from the Borderlands e New Tales from the Borderlands Deluxe Edition sono stati entrambi elencati e, visto che uno è sicuramente solo una confezione più costosa dell’altro, hanno ricevuto la stessa valutazione da GRAC. Secondo i tag di valutazione, il nuovo gioco contiene elementi di sessualità, violenza, momenti di intensità, linguaggio esplicito, uso di droghe, criminalità e gioco d’azzardo: è tutto normale per il franchise di Borderlands.