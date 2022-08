Nuovi drop di Rust Twitch confermati per l’evento Rivals di agosto

Nuovi Rust Twitch Drops arriveranno nel gioco questo mese come parte di un nuovo entusiasmante evento che i fan hanno già sperimentato una volta.

Rust Twitch Rivals sta tornando per un secondo round e i giocatori potranno prendere un sacco di bottino sintonizzandosi.

L’evento di ritorno non dovrebbe iniziare fino alla fine di questo mese, ma c’è già molto clamore che lo circonda.

Le gocce di Rust Twitch tornano ad agosto

Più Rust Twitch Drops saranno disponibili da sbloccare entro la fine del mese come parte dell’evento Rivals di ritorno. Il formato è stato confermato per includere quattro squadre che gareggiano in cinque giorni, con 40 giocatori per squadra.

Verrà utilizzata una nuova mappa personalizzata con un formato di punteggio basato sull’eliminazione per determinare chi trionfa tra le diverse organizzazioni partecipanti. E da quanto è stato condiviso finora, il prossimo evento Rust Twitch Rivals trarrà da un montepremi di $ 100.000.

Non è chiaro se questo farà parte del prossimo round di Rust Twitch Drops o qualcosa che i fan in più possono aspettarsi. Inoltre, non sappiamo quali oggetti saranno in palio o cosa dovranno fare i giocatori per assicurarsi di guadagnare tutto il possibile.

Le regole normali includono tutti i flussi Rust con il tag Drops Enabled che contano per guadagnare drop. Tuttavia, i drop specifici per streamer richiederanno di guardare uno streamer specifico per ottenere il loro drop e tutti gli streamer partecipanti sono elencati.

Secondo il programma ufficiale, il prossimo evento Rust Twitch Rivals inizierà il 9 agosto e durerà fino al 13 agosto 2022. Il programma di trasmissione del nuovo evento è il seguente:

Quattro squadre di 40 giocatori provenienti da NA ed EMEA si sfideranno per essere le ultime in piedi in questo evento Rust di 100 ore con un montepremi di $ 100.000. Programma di trasmissione:Trasmissione del giorno 1: 9 agosto, dalle 11:00 alle 15:00 PDT (20:00 – 00:00 CEST)Trasmissione del giorno 2: 10 agosto, dalle 11:00 alle 15:00 PDT (20:00 – 00:00 CEST)Trasmissione del giorno 3: 11 Agosto, 11:00-15 PDT (20:00 – 00:00 CEST)Trasmissione del giorno 4: 12 agosto, 11:00-15 PDT (20:00 – 00:00 CEST)Trasmissione del giorno 5: 13 agosto, 11:00-15 PDT (20 :00 – 00:00 CEST)

