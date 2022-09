Nuovi dipinti di Pokémon Grafaiai basati sulla foresta di Oma di Basco

Stamattina è stato rivelato un nuovo Pokémon, Grafaiai, un’iterazione Pokémon giocosa sui lemuri a figura lunga chiamati Aye-ayes. Grafaiai è un altro Pokémon in cui apparirà Pokémon Scarlatto e Violauna creatura unica che ha fatto la sua casa nella regione dei giochi di Paldea.

I colori che dipinge il “lunatico” Grafaiai dipendono dalle bacche che mangia, le cui secrezioni escono dalle sue… lunghe dita, di cui una lunghissima? Sembra giusto.

Non solo il Pokémon di Grafaiai interpreta un lemure nella vita reale, ma la Compagnia Pokémon sembra trarre ispirazione da una foresta reale trovata nei Paesi Baschi in Spagna. Vedete, Grafaiai dipinge sugli alberi in un modo sorprendentemente simile alla foresta di Oma. Abbiamo contattato The Pokémon Company per confermare la connessione, ma non abbiamo ricevuto risposta. Ma data l’influenza spagnola sul resto Pokémon Scarlatto e Violaprobabilmente non è una coincidenza.

Foto di Luis Davilla/Cover/Getty Images

L’artista Agustin Ibarrola ha dipinto i pini della foresta nel 1984, secondo il sito web del turismo dei Paesi Baschi. Ibarrola ha fatto tutti i tipi di segni sugli alberi: insieme e da diverse angolazioni e prospettive, i segni creano immagini diverse.

La foresta originale è stata chiusa al pubblico alcuni anni fa dopo che la foresta è stata danneggiata da malattie. La foresta colorata ha ora un nuovo sito nelle vicinanze, dove i dipinti originali sono stati riprodotti su nuovi alberi da esperti di restauro, artisti e conservatori. La nuova foresta è ora aperta ai visitatori per visite guidate, ma chiuderà di nuovo per dipingere più alberi: 700 in totale, 200 in più rispetto ai 500 che si trovavano nella foresta originale di Oma. Il processo dovrebbe concludersi nel 2023; fino ad allora, forse, sarà il modo più vicino per dare un’occhiata Pokémon Scarlatto e Violala ricreazione.