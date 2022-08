Nuovi codici MultiVersus Evo e come riscattare

Ci sono nuovi codici MultiVersus Evo da riscattare questo mese in modo da poter aggiungere nuovi premi cosmetici al tuo account WB.

MultiVersus potrebbe non essere stato uno dei giochi principali presenti a Evo 2022, ma ha sicuramente attirato molta attenzione negli ultimi due giorni.

Ma con l’azione ora finita, i fan vorranno assicurarsi di non perdere uno degli ultimi omaggi MultiVersus Code del gioco.

Nuovi codici MultiVersus da Evo 2022

Per celebrare la sua prima apparizione al famoso evento eSports, ora ci sono nuovi codici MultiVersus Evo da riscattare che sbloccano una nuova serie di ricompense.

La buona notizia è che ci sono due modi diversi per prendere questi oggetti, uno dei quali è aver visto il live streaming ufficiale di MultiVersus Evo su Twitch e avere un account WB collegato.

Tuttavia, se non l’hai fatto, sembra esserci un altro modo per prendere quei nuovi oggetti per un tempo limitato.

Il processo per questo è il seguente: Visita il sito web MultiVersus, accedi o crea un account WB Games, vai alla sezione MultiVersus Redeem Code e digita EVO2022. Assicurati di tenere tutto in maiuscolo e dovresti essere ricompensato con un messaggio che ti dice che il processo è stato completato con successo.

Un ulteriore messaggio di WB Games aggiunge: “Nota: per poter riscattare un codice, devi avere MultiVersus installato e aver effettuato l’accesso al gioco almeno una volta.

“Visita http://go.wbgames.com/MVSEvo e riscatta i tuoi oggetti esclusivi #Evo2022 usando il codice: EVO2022. Gli oggetti saranno disponibili negli account dei giocatori all’inizio della Stagione 1″.

E come accennato in precedenza, questi oggetti non verranno aggiunti immediatamente al tuo account ma saranno legati alla data di uscita finale della Stagione 1.

E sfortunatamente per noi, questo è stato recentemente ritardato, il che significa che non sappiamo esattamente quando questi elementi cadranno negli account MultiVersus.

Ciò che è stato confermato è il lancio di Rick & Morty, una nuova modalità classificata e una modalità arcade classica. Al gioco verrà aggiunta anche una gamma di nuovi cosmetici, insieme a un Battle Pass della Stagione 1 in arrivo.

Va notato che gli oggetti guadagnati da un MultiVersus Battle Pass non sono esclusivi e potrebbero esserci opportunità per sbloccare alcuni di quegli oggetti cosmetici imminenti nel gioco in un secondo momento.

