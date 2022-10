Nuovi ceppi di Omicron suggeriscono che grandi ondate di Covid-19 sono in arrivo

SARS-CoV-2 ha un duro ostacolo a quasi tre anni dall’inizio della pandemia: scoprire nuovi modi per aggirare l’immunità che le persone hanno costruito attraverso i vaccini e innumerevoli infezioni. La preoccupazione per i nuovi dati indica che è all’altezza del compito. Diversi romanzi e ceppi del virus altamente immunitari hanno attirato l’attenzione degli scienziati nelle ultime settimane; uno o più di questi potrebbero generare grandi e fresche focolai di COVID-19 questo autunno e inverno.

“Certo, qualcosa sta arrivando.” “Molto probabilmente, molte cose stanno arrivando”, afferma Cornelius Roemer, ricercatore sull’evoluzione virale presso l’Università di Basilea. La preoccupazione principale è se comporteranno anche un numero elevato di ricoveri e decessi.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

“Non sorprende che stiamo assistendo a cambiamenti che aiutano il virus a eludere le risposte immunitarie ancora una volta”, afferma l’epidemiologa molecolare dell’Università di Berna Emma Holcroft, che osserva che SARS-CoV-2 deve affrontare “la stessa sfida che cose come il comune raffreddore e faccia l’influenza ogni anno: come fare una rimonta.

I ceppi che sembrano guidare il recente ritorno sono tutte sottovarianti di Omicron, che ha spazzato il mondo l’anno scorso. Molti sono stati generati da BA.2, un ceppo che ha sostituito il ceppo BA.1 originale di Omicron ma è stato successivamente superato nella maggior parte delle regioni da BA.5, che ha recentemente dominato.

Uno di questi, BA.2.75.2, sembra essere in rapida espansione in tutta l’India, a Singapore e in parti d’Europa. Altri nuovi ceppi immunitari sono emersi da BA.5, incluso BQ.1.1, che è stato rilevato in numerosi luoghi in tutto il mondo.

Nonostante i loro inizi disparati, molti dei nuovi ceppi hanno acquisito un insieme simile di mutazioni per consentire loro di scalare la parete immunitaria, un affascinante esempio di evoluzione convergente. Secondo il biologo evoluzionista Jesse Bloom del Fred Hutchinson Cancer Research Center, hanno tutti alterazioni in una mezza dozzina di siti cruciali nel genoma virale che determinano l’efficienza con cui gli anticorpi neutralizzanti dalla vaccinazione o dall’infezione pregressa si attaccano al virus.

I ricercatori producono repliche delle proteine ​​​​spike dei virus e le espongono agli anticorpi monoclonali o ai sieri delle persone per vedere quanto bene gli anticorpi possono impedire alle varianti di infettare le cellule. Utilizzando test simili, ricercatori in Cina e Svezia hanno scoperto che la proteina spike di BA.2.75.2 può schivare con successo quasi tutti gli anticorpi monoclonali usati per trattare il COVID-19, il che implica che i trattamenti convenzionali potrebbero diventare obsoleti.

Entrambi i gruppi hanno scoperto che BA.2.75.2 sembra essere molto bravo a bypassare l’immunità umana. L’immunologo Ben Murrell del Karolinska Institute e i suoi colleghi hanno riferito in un preprint pubblicato il 19 settembre che i campioni di siero di 18 donatori di sangue a Stoccolma, dove i tassi di vaccinazione sono alti e le infezioni pregresse sono comuni, erano meno di un sesto efficaci nel neutralizzare la BA .2.75.2 come BA.5. “Questa è la versione più resistente che abbiamo mai valutato”, afferma Daniel Sheward, virologo del Karolinska Institutet.

Yunlong Richard Cao, immunologo dell’Università di Pechino, e i suoi colleghi hanno scoperto risultati simili per BA.2.75.2 dopo aver testato campioni di sangue di 40 persone che erano state vaccinate con tre dosi di CoronaVac, un vaccino virale inattivato, e altre 100 che erano state vaccinate. vaccinato ma poi sviluppato infezioni rivoluzionarie con BA.1, BA.2 o BA.5. I ricercatori hanno scoperto che BQ.1.1 aveva una notevole capacità simile di evitare gli anticorpi.

Cao e i suoi colleghi riportano anche nel loro preprint, aggiornato il 23 settembre, che le nuove varianti non sembrano aver perso alcuna capacità di legarsi strettamente al recettore sulle cellule umane che il virus usa per infettarle, il che implica che le varianti ‘ l’infettività probabilmente non è diminuita.

Hanno anche trovato prove che le infezioni con le variazioni causano un aumento dei tipi sbagliati di anticorpi, quelli che si legano fortemente al virus ma non compromettono la sua capacità di infettare le cellule. Cao crede che tutto questo potrebbe annunciare una nuova straordinaria ondata. “L’entità dell’evasione immunitaria non è mai stata osservata prima”, afferma, aggiungendo che il virus sta ancora cambiando rapidamente. “È terribile.”

Sheward e Murrell pensano entrambi che dovremmo aspettarci un picco di infezioni nei prossimi mesi, simile a quello che è successo lo scorso inverno quando Omicron è entrato in scena. Tuttavia, sono meno pessimisti di Cao, notando che molti più pazienti si sono ripresi da un’infezione o hanno ricevuto dosi di vaccinazione aggiuntive, compresi i booster specifici di Omicron, che hanno iniziato a essere lanciati questo mese.

Sheward crede che aumenteranno i livelli complessivi di anticorpi e probabilmente amplieranno il repertorio di anticorpi: “Non credo che siamo esattamente tornati al punto di partenza”.

“La decisione di includere BA.5 nel richiamo vaccinale sembra essere saggia”, aggiunge Bloom. “I booster saranno sempre un passo indietro, ma la buona notizia è che il booster BA.5 sarà uno o due passi indietro rispetto all’evoluzione del virus, anziché cinque”.

La gravità della rinascita del coronavirus diventerà ovvia man mano che più persone si ammalano con le nuove varianti. La prossima ondata potrebbe potenzialmente rivelare maggiori informazioni su quali fattori causano o evitano malattie gravi, secondo Murrell: “Penso che impareremo molto questo inverno”.