Nuovi amuleti Dead By Daylight X Attack On Titan rivelati per il capitolo centrale di DBD

New Dead By Daylight Attack On Titan Charms è stato confermato in arrivo nel gioco come parte dell’imminente rilascio del Mid-Chapter di DBD.

La data di lancio dell’aggiornamento non è stata confermata dagli sviluppatori Behavior Interactive ha rivelato che sarà programmato per la fine del mese.

Il nuovo charm è stato rivelato oggi in seguito alla notizia che saranno rilasciate dieci skin per la collaborazione Dead By Daylight e Attack On Titan.

Rivelato il nuovo ciondolo Dead By Daylight X Attack On Titan

Come parte della preparazione alla nuova versione di Dead By Daylight Mid-Chapter, Behavior Interactive ha pubblicato un nuovo ciondolo che sarà disponibile per lo sblocco. Ciò che rende questo cosmetico un po’ più speciale è che farà parte della più ampia collaborazione Attack on Titan in arrivo nel gioco.

I fan hanno dato una prima occhiata al nuovo ciondolo Cadet Corps e al ciondolo Scout Regiment Crest, che entreranno entrambi in gioco nelle prossime settimane. E dopo aver mostrato i design tramite la sua pagina Twitter, Behaviour ha anche rivelato come apparirebbero alcuni di questi articoli.

Il ciondolo con lo stemma del reggimento scout si ottiene acquistando 3 abiti qualsiasi della collezione Attack on Titan. pic.twitter.com/jJuJbT8PVM — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) 12 luglio 2022

Il comportamento ha rivelato che il ciondolo Cadet Corps sarebbe stato sbloccabile accedendo a Dead by Daylight durante l’uscita del capitolo centrale, mentre il ciondolo con lo stemma del reggimento scout verrà ricevuto acquistando tre abiti qualsiasi dalla collezione Attack on Titan.

Come accennato in precedenza, non abbiamo una data di rilascio per la nuova versione del capitolo intermedio di DBD. Tuttavia, il team di sviluppo del gioco ha confermato che l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato entro la fine del mese. Ciò significa che tutti i nuovi progetti pianificati dovrebbero essere disponibili entro la fine di luglio 2022.

Sblocca il ciondolo Cadet Corps accedendo a Dead by Daylight durante la versione di metà capitolo. pic.twitter.com/K6cORG2tnT — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) 11 luglio 2022

Sono già stati rivelati diversi design, tra cui skin per Dwight – Eren Yaeger, Zarina – Hange Zoë e Oni – Armored Titan. il comportamento ha anche confermato che le dieci skin per assassini e sopravvissuti verranno rilasciate in negozio. Ciò significa che i personaggi di AoT non appariranno nel gioco, ma i sopravvissuti e gli assassini DBD indosseranno le loro sembianze.

Anche una serie di aggiornamenti sono in arrivo nel gioco come parte del nuovo capitolo di metà stagione, inclusa una revisione completa del sistema di progressione, in cui i vantaggi vengono sbloccati immediatamente grazie al prestigio piuttosto che dover essere trovati nella ragnatela.