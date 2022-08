Nuove previsioni di PS Plus per settembre 2022 e due partite in uscita la prossima settimana

Non ci sono perdite di giochi gratuiti per PS Plus di settembre 2022 al momento della stesura, ma ci sono alcune previsioni davvero entusiasmanti per ciò che potrebbe essere annunciato, nel frattempo ci sono due titoli che lasceranno il servizio PlayStation Extra e Premium la prossima settimana.

Agosto è stato un buon mese per gli abbonati PlayStation. I giochi essenziali sono Yakuza Like a Dragon, Pro Skater 1 e 2 di Tony Hawke Piccoli incubi. Oltre a queste fantastiche esperienze, le aggiunte Extra e Premium di agosto 2022 ne includono altre Yakuza accoppiato con Metro Exodus, Dead By Daylight, Ghost Recone molto di più.

Nonostante sia stato un mese brillante per gli abbonati, tutti sperano che Sony continui a offrire esperienze straordinarie per ogni livello di abbonamento.

Marvel’s Spider-Man rimasterizzato | Trailer di lancio per PC BridTV 11090 Marvel’s Spider-Man rimasterizzato | Trailer di lancio per PC https://i.ytimg.com/vi/mrT5q5xXb7Y/hqdefault.jpg 1075936 1075936 centro 13872

Quando verranno annunciati i giochi gratuiti per PS Plus di settembre 2022?

La data di rivelazione per l’annuncio dei giochi gratuiti di settembre 2022 per PS Plus è il 31 agosto.

Il post sul PlayStation Blog di Sony per agosto 2022 conferma che la data di uscita per il prossimo lotto di omaggi è il 6 settembre. I prossimi omaggi vengono tradizionalmente annunciati l’ultimo mercoledì prima del lancio, ma raramente è successo di lunedì, martedì, giovedì e persino venerdì.

Assicurati di scaricare gli attuali omaggi Essential mentre sono disponibili. Yakuza come un drago è un’esperienza meravigliosa e una delle migliori Yakuza giochi, nel frattempo Piccoli incubi è un’esperienza suggestiva che può essere completata in una sola seduta. E Pattinatore professionista di Tony Hawk è buono come tutti ricordiamo dall’infanzia.

Pronostici PS Plus settembre 2022

Una delle nostre previsioni più promettenti per i giochi gratuiti PS Plus di settembre 2022 è il Domani bambini edizione Phoenix.

Questo è un gioco che uscirà il 6 settembre, lo stesso giorno in cui uscirà il prossimo lotto di omaggi PlayStation. Non è disponibile per il preordine dal negozio PSN e il Domani Bambini è già esistito su PlayStation nel 2016 come esperienza di accesso anticipato.

A parte il Domani Bambinil’altra nostra previsione è biomutante. Sembra improbabile in quanto fa già parte di PS Plus Premium come prova, ma una nuova versione per PS5 uscirà il 6 settembre. PlayStation Portal ha previsto il Pokemon-come MMO, Temma sembra improbabile in quanto è disponibile per il preordine dal negozio PSN per £ 34,99.

La nostra nuova e più promettente ipotesi è l’incantevole Animali che attraversano nuovi orizzonti-esco Disney Dreamlight Valley. Le probabilità sembrano estremamente ridotte, ma potrebbe accadere poiché l’accesso anticipato uscirà il 6 settembre, si unirà a Game Pass e non è possibile preordinare un Founder’s Pack dal negozio PSN al momento della scrittura.

È difficile fare un’altra ipotesi plausibile a causa di quanti giochi PS4/PS5 esistono già su Extra e Premium. Possiamo indovinare Watch Dogs 2 per PS Plus Extra e Premium perché si stanno unendo più giochi Ubisoft + e WD2 non è ancora disponibile nonostante sia già presente su Game Pass. Andremo anche a indovinare Immortali Fenyx in aumento si unirà a metà settembre perché è un altro gioco Ubisoft+ e arriverà su Game Pass il 30 agosto.

Aggiorneremo questo articolo se emergono perdite.

Due giochi gratuiti che lasciano PS Plus Extra e Premium sono WRC 10 e NBA 2K22 il 31 agosto.

Per conto alla rovescia più, Red Dead Redemption 2 lascerà anche PlayStation Extra e Premium il 20 settembre. Questo è un mese prima Red Dead Redemption 1 e Incubo non morto partire il 17 ottobre.

È un vero peccato che Red Dead Redemption 2 sta uscendo perché è uno dei migliori giochi di tutti i tempi, quindi assicurati di giocare finché è disponibile.

In altre notizie, la data di uscita di Soul Hackers 2, il conto alla rovescia del tempo e tutti i bonus per il preordine dei DLC