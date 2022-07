Nuove perdite di impatto su Genshin segnalate prima dell’evento livestream 2.8

Fresco Genshin Impact le perdite sono apparse online prima della grande presentazione del nuovo aggiornamento 2.8.

Come al solito, i fan si aspettano che una serie di nuovi personaggi, Banner ed eventi vengano confermati durante lo spettacolo.

E questo senza menzionare i nuovi codici che andranno in diretta come parte del prossimo live streaming. Ma prima che tutto ciò possa accadere, sembra che i primi dettagli siano trapelati online.

Nuove perdite di impatto Genshin appaiono online

Secondo i giocatori con gli occhi d’aquila, i primi dettagli su Genshin Impact 2.8 sono apparsi online presto. Gamesradar riporta che le funzionalità dell’aggiornamento, inclusa la descrizione, sono apparse su Epic Games Store all’inizio di questa settimana prima di essere rimosse. E senza motivo di credere che questi dettagli si dimostreranno falsi, sembra che i fan abbiano dato la prima occhiata a ciò che verrà dopo.

Ciò include notizie relative al ritorno di Golden Apple Archipelago come parte dell’aggiornamento 2.8, che avrà il nome ufficiale “Summer Fantasia”. I fan si aspettano che il popolare set di isole tropicali riappaia per un breve periodo nel gioco come parte del lancio della versione 2.8.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Anteprima del programma speciale versione 2.8📣 Cari viaggiatori, il programma speciale sarà presentato in anteprima sul canale ufficiale Twitch il 7/2 alle 08:00 (UTC-4)!>>>https://t.co/iSfDaDRH9w Presenta dettagli succosi su V2.8. Rilascerà anche alcuni codici di riscatto e altro!#GenshinImpact pic.twitter.com/G7rVshJ9ki — Genshin Impact (@GenshinImpact) 30 giugno 2022

Nuovi cosmetici sono stati condivisi anche online, incluso un nuovo design per Fischl e notizie di un altro in arrivo nel gioco la prossima settimana. Qualcosa di un po’ meno sorprendente è l’inclusione di Shikanoin Heizou, un personaggio che è stato preso in giro da miHoYo in passato e dovrebbe far parte della versione Genshin 2.8. Heizou dovrebbe vantare attacchi a distanza ravvicinata, anche se i fan dovranno sintonizzarsi sul prossimo Genshin Livestream, che si terrà il 2 luglio 2022.

Una replica di Kazuha dovrebbe essere annunciata come parte del nuovo livestream, così come una nuova serie di codici in diretta che offrirà ai fan un modo semplice per rifornire i loro materiali e forniture più essenziali. La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per l’uscita e l’inizio dell’aggiornamento Genshin Impact 2.8 Livestream sono le 05:00 PT, le 08:00 ET e le 13:00 BST del 2 luglio.

