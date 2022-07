Nuove auto DLC GTA Online in arrivo nell’aggiornamento estivo

Nuove auto e veicoli vengono rilasciati come parte del DLC GTA Online: Le imprese criminali nel luglio 2022.

E i fan stanno facendo del loro meglio per tenere traccia di tutto ciò che è stato finora, incluso tutto ciò che è stato visto finora dal nuovo trailer dell’aggiornamento estivo.

E mentre è ancora in lavorazione, ci sono molti nuovi veicoli di cui entusiasmarsi, con altri che dovrebbero essere rivelati presto.

I fan credono di aver individuato diversi nuovi veicoli che verranno rilasciati come parte del nuovo DLC Summer GTA Online.

Alcuni di questi saranno varianti di auto esistenti che si trovano nel gioco, mentre altri saranno nuovi design costruiti appositamente per l’espansione di The Criminal Enterprises.

Ufficialmente, gli sviluppatori Rockstar Games hanno confermato che ci saranno molti nuovi modi per tagliare un percorso tra i punti A e B in The Criminal Enterprises, con nuovi veicoli in arrivo durante l’estate e oltre.

Ciò include due nuovi veicoli idonei a Imani Tech, che offrono speciali opzioni di aggiornamento da F. Clinton e dall’hacker esperto di Partner, tra cui telecomando, jammer di blocco missilistico e altro ancora.

The Criminal Enterprises presenta una serie di miglioramenti: •Gestione delle attività (comprese le vendite) in sessioni private•Riduzione dell'efficacia del missile e delle contromisure dell'Oppressor Mk II•Aumento dei pagamenti in GTA$ per gare, colpi e altro — Rockstar Games (@RockstarGames) 22 luglio 2022

Ci saranno anche nuovi veicoli Tuners e, cosa più importante, la Benny’s Original Motor Works sarà in grado di lavorare su veicoli aggiuntivi. Un messaggio di Rockstar Games aggiunge:

“Nel frattempo, Hao è ansioso di mettersi al lavoro su un classico esistente, con una nuova corsa in arrivo entro la fine dell’estate per coloro che utilizzano l’ultima generazione di console. Inoltre, un assortimento di nuove e più profonde opzioni di personalizzazione su diversi veicoli OG, alcuni dei quali potresti già possedere, che conferiranno loro un nuovo look e una nuova prospettiva di vita”.

Sembra che almeno un’auto DLC di GTA Online sarà esclusiva per PS5 e Xbox Series X, anche se l’elenco potrebbe includerne più di una dopo il lancio del nuovo aggiornamento estivo.

L’attuale elenco di fan che tiene traccia di quali nuovi veicoli e varianti di auto arriveranno nel gioco include una versione GTA della Mercedes-Mclaren, la Chevy Sema Concept, un nuovo design della Countach, una bacchetta per topi BF Weevil aggiuntiva e un nuovo elicottero militare .

Altri progetti e nuove auto DLC di GTA Online dovrebbero essere annunciati quando l’espansione Criminal Enterprises verrà rilasciata il 26 luglio 2022.

