Nuova mappa PUBG Data di rilascio per Xbox e PS4: quando uscirà Deston?

La nuova mappa PUBG per le console Xbox e PS4 verrà rilasciata questa settimana, dopo il lancio di Deston su Steam all’inizio di questo mese.

La buona notizia è che tutte le piattaforme torneranno alla parità quando si tratta di contenuti di Battlegrounds molto presto.

Tuttavia, ci sarà anche un nuovo aggiornamento da scaricare e la manutenzione da attendere prima che la nuova mappa possa essere giocata.

Ecco cosa sappiamo finora sulla manutenzione della console PUBG di questa settimana, sull’aggiornamento e sul nuovo programma di rilascio delle mappe.

Quando uscirà Deston su Xbox e PlayStation?

La nuova mappa Deston PUBG arriva su console giovedì 21 luglio, dopo la manutenzione che termina alle 4:00 PT (12:00 BST).

Sulla base di quanto condiviso da Krafton, il tempo di inattività del server inizia alle 21:00 PT del 20 luglio durerà circa sette ore. Durante questo periodo, le partite live di PUBG non saranno disponibili per partecipare e la maggior parte dei giocatori dovrà attendere il completamento della manutenzione.

Lo stesso livello di downtime non è stato programmato sulla piattaforma PC, il che significa che PUBG Battlegrounds sarà ancora accessibile su Steam. Quindi sarà possibile passare da una versione all’altra se questa è un’opzione.

Il programma di manutenzione dal vivo è il seguente: PDT: 20 luglio, 21:00 – 21 luglio 4 AMCEST: 21 luglio, 6:00 – 13:00 KST: 21 luglio, 13:00 – 20:00

Come confermato da Krafton all’inizio di quest’anno, l’aggiornamento 18.2 introduce una nuovissima mappa 8×8: Deston, un nuovo veicolo: Airboat, una nuova arma: O12, Survivor Pass: Deston, un nuovo sistema: Workshop, Revisione di Weapon Mastery e altro Miglioramenti Miramar.

Il team di sviluppo di PUBG ha confermato che Deston sarà disponibile per giocare come mappa in evidenza nei formati TPP e FPP. Ci saranno anche le opzioni Solo, Duo e Squadre, incluse le squadre da 1 uomo disponibili nelle partite personalizzate e nella modalità Sandbox (solo PC).

Krafton ha anche avvertito che i robot potrebbero generarsi a Deston, insieme ai seguenti veicoli: Pickup, Dacia, Coupe RB, Motorcycle, Dirt Bike, Roadster Motorcycle, Quad, Buggy, Boat, Aquarail e Airboat.

Anche se ci saranno molte armi da raccogliere come bottino a terra, questi oggetti non saranno disponibili sulla nuova mappa di Deston: The Flare Gun, DP-28, S12K, G36C, QBU, QBZ, K2, Sticky Bomb, Mortar, Lynx AMR, portata 15x.

