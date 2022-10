Nuova data di inizio dell’episodio 5 dell’Atto 3 di Valorant, tempo di manutenzione e note sulla patch 5.08

Il conto alla rovescia della data di rilascio e del tempo di manutenzione per quando il nuovo valoroso Episodio 5 Il pass di battaglia dell’Atto 3 uscirà e l’inizio è quasi arrivato e i tempi di inattività sono stati condivisi insieme alle note sulla patch dell’aggiornamento 5.08.

L’aggiornamento di Riot Games è davvero eccitante. C’è un nuovo Battle Pass con molte ricompense e saremo anche lieti dell’arrivo del nuovo agente Habor che ha alcune abilità davvero fantastiche e uniche.

Potrai ottenere l’ultimo Battle Pass del gioco e iniziare a giocare nei panni del nuovo eroe di Riot molto presto.

valoroso | GECELER – Trailer di Fade Agent BridTV 9692 valoroso | GECELER – Trailer di Fade Agent https://i.ytimg.com/vi/e7VOQ1l20eo/hqdefault.jpg 999575 999575 centro 13872

Quando inizia il nuovo Valorant Episode 5 Act 3?

La data di uscita per quando il nuovo valoroso Il pass di battaglia dell’episodio 5 dell’Atto 3 uscirà il 18 ottobre e l’orario di inizio dell’aggiornamento per la manutenzione e i tempi di inattività è alle 18:00 PDT e alle 21:00 EST.

Per quanto riguarda i server europei, anche i tempi di inattività sono previsti per le 18:00 PDT, che si traducono nelle 02:00 BST del 19 ottobre. Tutte queste ore sono fornite dal sito Web di stato che puoi controllare per l’Asia, il Brasile e altri server.

Non si fa menzione di quanto durerà la manutenzione, ma la coda competitiva verrà disabilitata mentre la patch è pronta per la distribuzione.

Di seguito sono riportate le note sulla patch di aggiornamento 5.08 per valoroso Episodio 5 Atto 3:

ERRORI

Agenti

Risolto un problema per cui le versioni amichevoli delle abilità con danno ad area potevano sovrascrivere le versioni nemiche di quelle abilità per infliggere meno danni

Risolto un problema per il quale lo schermo tossico di Viper poteva avere piccoli spazi vuoti attorno al livello del suolo in posizioni specifiche della mappa

Sistema di giocoS

Risolti vari bug della minimappa: Gli indicatori di posizione dell’alleato persisterebbero ai margini della minimappa anche dopo che l’alleato sarebbe tornato in vista In alcuni casi, l’indicatore di posizione della lama di soppressione di KAY/O potrebbe apparire due volte sulla minimappa L’apertura della mappa più grande (predefinita su Caps Lock e ‘M’) durante la transizione del round potrebbe far apparire le barriere di spawn come un singolo pixel Gli indicatori dell’icona “Nemico visto di recente” a volte potevano aggiornare la loro posizione senza che il nemico fosse visibile



Mappe

PERLA Risolto il problema con una linea di visuale tramutata da A Main a A Link



Tutto quanto sopra viene per gentile concessione di un comunicato stampa.

Mostra tutto

In altre notizie, Gotham Knights precarica data, ora Requisiti di sistema PS5, Xbox e PC