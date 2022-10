Nuova avventura di Sea of ​​Thieves The Herald of the Flame manda i giocatori alla ricerca di un cinereo Stitcher Jim

Sea of ​​Thieves è uno dei migliori giochi di pirati a cui puoi giocare in questi giorni, e gran parte di ciò è dovuto alla sua narrativa in corso, raccontata attraverso nuove avventure regolari. Il prossimo è The Herald of the Flame, e segna il ritorno di un personaggio particolarmente infido, Stitcher Jim.

In tutta la storia di Sea of ​​Thieves, Jim ha giurato fedeltà a chiunque sembri essere il gruppo o l’entità più potente dell’epoca. Come mostra il nuovo trailer cinematografico di Herald of the Flame, la sua ultima musa ispiratrice non è altro che Captain Flameheart. Mentre canta una canzone sull’arrivo della leggendaria fiamma, Jim, fedele al suo nome, assembla le varie ossa del defunto Ashen Lord. Jim ha anche ricevuto la Maledizione Ashen, sfoggiando alcune nuove cicatrici roventi. La descrizione del trailer dice che i giocatori lo cercheranno come obiettivo principale di questa avventura, che durerà due settimane, dal 13 ottobre al 27 ottobre.

Prima di The Herald of the Flame, Sea of ​​Thieves ha riportato l’attenzione su Belle come parte dell’avventura del premio delle sirene. La stessa Belle rimane una figura misteriosa all’interno della tradizione di Sea of ​​Thieves, ma in generale funge da araldo di eventi particolarmente pericolosi. Considerando che questa nuova avventura punta verso il ritorno di Flameheart, la sua serie di apparizioni prima degli scenari del giorno del giudizio continua.

L’avventura prima del premio delle sirene era A Hunter’s Cry e doveva essere aggiornato per sedare il dolore PvP che impediva ai giocatori di finire il capitolo della storia. Il Premio delle Sirene non ha avuto problemi del genere, quindi speriamo che The Herald of the Flame continui la serie.

Mentre qualsiasi giocatore di Sea of ​​Thieves può lanciarsi in un’avventura, i nuovi arrivati ​​potrebbero sentirsi un po’ poco addestrati per una simile ricerca. Se sei un pirata meno esperto, possiamo aiutarti a trovare le tue gambe di mare con alcune guide utili. Possiamo mostrarti come portare i compagni di volpe a bordo della tua nave come catturare tutti i pesci più rari del gioco.