Note sulla patch di mezza stagione e aggiornamento 9.7 di Nickelodeon

Il potente evento crossover Smite Nickelodeon dovrebbe essere lanciato alla fine di questo mese, con le note sulla patch 9.7 complete che saranno pubblicate oggi.

Le note confermano che una serie di nuove skin arriveranno nel gioco alla fine di questo mese mentre Smite si prepara per uno dei suoi più grandi crossover di sempre.

Ciò include l’aggiunta di dieci nuove skin al gioco quando l’invasione di Nickelodeon inizierà il 12 luglio su tutte le piattaforme. Ecco di più su ciò che è stato rivelato oggi come parte del nuovo rilascio delle note sulla patch di Smite.

ALTRO: Note sulla patch di Diablo Immortal e Battle Pass della seconda stagione

Diablo Immortale | Data di rilascio e trailer di annuncio del PC BridTV 10277 Diablo Immortale | Data di rilascio e trailer di annuncio del PC 1023484 1023484 centro 13872

Rivelate le note sulla patch di mezza stagione di Smite

L’aggiornamento di metà stagione di Smite Nickelodeon è previsto per il 12 luglio e porterà con sé una serie di grandi cambiamenti per i fan che cercano di sbloccare nuove skin e design di Dio.

Le note sulla patch confermano che questi oggetti e attività faranno parte del nuovo aggiornamento 9.7: The Nickelodeon Event, The Zodiac Battle Pass e The New Glyphs & Earring Item Tree. Questo lancio di metà stagione sarà seguito da altri due aggiornamenti bonus, che saranno di dimensioni inferiori ma conterranno comunque contenuti interessanti.

Anche i nuovi giocatori riceveranno una sorpresa con il nuovo aggiornamento, poiché Smite aggiungerà questi dei alla lista gratuita: Bacchus, Chaac, Izanami, Poseidon e Thanatos.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 🎵”Nick Nick Nick Nick na Nick Nick Nick ~Nickelodeon~”🎵 Giusto! Alcuni dei tuoi personaggi preferiti di @Nickelodeon si uniscono al campo di battaglia degli dei in SMITE! pic.twitter.com/ZUmCrL0MWL — SMITE (@SMITEGame) 5 luglio 2022

Titan Forge Games ha rilasciato questa dichiarazione subito dopo aver confermato il nuovo contenuto in arrivo nel gioco, dicendo ai fan: “Questo è il nostro primo crossover che include personaggi di più spettacoli completamente diversi, che hanno rappresentato una sfida interessante per il team. Ad esempio: come si fa a trasformare un esuberante Tanuki (Danzaburou) armato di moschetto in un Wallaby (Rocko) in maglietta che guarda la TV? Trasformando il moschetto in un telecomando, ovviamente! Volevamo progettare ogni personaggio in un modo che rendesse giustizia alle loro origini Nickelodeon”.

E per chiunque desideri dare un’occhiata in anteprima all’aggiornamento 9.7 della prossima settimana, può leggere le note sulla patch di metà stagione di Smite di seguito:

Note sulla patch di mezza stagione

Formato Ci saranno 4 Skin Nickelodeon acquistabili direttamente Acquista tutte e 4 le skin Nickelodeon per sbloccare la skin Danny Phantom Janus! Completa le missioni per ricevere “Flips” da usare sulla Nickelodeon Cosmetic Grid! Capovolgi un quadrato sulla griglia cosmetica Nickelodeon a tua scelta e scopri un oggetto cosmetico Nickelodeon casuale!



Skin Nickelodeon Punizione:

Freya XJ9

Toastman in polvere di Gilgamesh

Cupido invasore Zim

Danzaburou Rocko

Giano Danny Phantom

Cosmetici: (Ricerca di Capovolgi e poi Capovolgi riquadri sulla griglia dei cosmetici)

Pacchetto Annunciatore Danny Phantom

Pacchetto Annunciatore Invader Zim

Pacchetto Annunciatore Rocko

Pacchetto annunciatore Toastman in polvere

Avatar Invasore Zim

Avatar Rocko

Avatar XJ9

Emote globale FANTASTICO!

Salta il francobollo GIR

Schermata di caricamento Nickelodeon

Schermata di caricamento Il Fenton Works Lab

Punire Nickelodeon Zodiac Council Battle Pass

Battle Pass: Zodiac Council (600 gemme)

Battle Pass: Zodiac Council Plus (1200 gemme)

Articoli tracciati a pagamento:

Nemesi la bilancia

Eset la fanciulla

Cariddi il granchio

Cutesy Avatar il granchio

Caricamento Frame Consiglio zodiacale

Segni zodiacali della schermata di caricamento

Pacchetto annunciatore Il granchio

Richiama lo zodiaco della pelle

Ward Skin Il granchio dello zodiaco

Salta i segni zodiacali del francobollo

Schermata di caricamento Consiglio zodiacale

Sali di livello Skin Lo zodiaco

Segni zodiacali emoticon globali

Heimdallr Il Leone

Avatar La fanciulla

Ruota dello zodiaco del timbro della morte

Avatar La bilancia

Tema musicale Consiglio dello zodiaco

Titolo giocatore Astroguida

9.7 NOTTE SMITE

SMITE Notte Settimana 1 – Giostra della corruzione di giada Settimana 2 – Conquista classica Settimana 3 – Arena danneggiata Settimana 4 – Conquista classica Settimana 5 – Giostra classica Settimana 6 – 5V5 Conquista Premi: Settimana 1: Intrattenere ma EMOTE Booster account di 3 giorni Settimana 2: Scegli il tuo forziere divino SMITE NIGHT Cassa dell’avatar Settimana 3: SMITE NIGHT Emote Chest Cassa cosmetica SMITE NIGHT Settimana 4: Petto di luce celeste SMITE NIGHT Pacchetto vocale Petto Settimana 5: Scegli il tuo forziere divino SMITE NIGHT Cassa dell’avatar Settimana 6: SMITE NIGHT Pacchetto vocale Petto Booster account di 3 giorni Pietra miliare: Pacchetto Annunciatore Stagione 9 SMITE NIGHT Skin Petto



QUALITÀ DELLA VITA

Nuovi dei liberi

I seguenti dei ora sono gratuiti per i nuovi giocatori: Bacco Chaac Izanami Poseidone Thanatos

Le seguenti divinità non saranno più concesse ai nuovi giocatori. I giocatori che si sono uniti prima dell’aggiornamento 9.7 manterranno questi dei:

La nuova formazione di Free God è ora: Bacco Bellona Chaac Izanami Kukulkan Nessuno Olrun nemesi Poseidone Thanatos Yemoja Ymir



Punire Nickelodeon correzioni di bug

Risolto un problema per cui Yu Huang mancava nel forziere Scegli il tuo Dio

Risolto un problema per cui gli avatar del clan mostravano icone di grafica vuote nell’equipaggiamento del clan

Gameplay generale Conquista Furia Primordiale Risolto un problema per cui Furia Primordiale infliggeva più danni del previsto Buff velocità Risolto un problema per cui l’attacco speciale del Centauro capo si ridimensionava in modo errato e infliggeva più danni del previsto Offerte di obelischi Risolto un problema per cui le offerte davano più mana del previsto Risolto un problema per cui il servitore Spirito poteva essere controllato dalla folla fuori dalla nebbia e diventare immune Arena corrotta Risolto un problema per cui questa mappa aveva il negozio di articoli della stagione 8 invece del negozio di articoli corrente Pratica nella giungla Risolto un problema per cui uccidere il Gigante di fuoco dava due buff agli dei invece di uno Risolto un problema con l’icona del pad buff verde visualizzata come icona buff rossa Risolto un problema con il Green Buff che non cadeva quando il campo veniva ucciso e non aveva un raggio di guinzaglio Barra Risolto un problema per cui la disconnessione dalla partita mentre si attraversava un portale Juggernaut causava problemi di visibilità quando il giocatore si riconnetteva Acquisto automatico Risolto un problema per cui l’acquisto automatico non stava acquistando la maschera di Rangda e Lono Risolto un problema per cui l’acquisto automatico non stava acquistando l’Artiglio di Bancroft



Lancillotto Risolto un problema per cui gli stordimenti non lo facevano cadere dalla sua cavalcatura Risolto un problema per cui era bersagliabile durante l’esilio di Freya mentre era smontato Risolto un problema per cui l’esplosione dello scudo di Pridwen non si avviava dopo la sua abilità suprema Risolto un problema per cui Nox non poteva uscire dalla forma d’ombra mentre era in sella Risolto un problema per cui il suo modello si presentava difettoso quando veniva spinto o tirato da alcuni dei Risolto il problema con la descrizione della sua abilità Mount Up senza una parola nell’ultima frase

Skadi Risolto un problema per cui Kaldr poteva diventare non bersagliabile se disattivato in orari specifici (risolto nella patch bonus 28/6/22)

Shiva Risolto un problema per cui essere spostati da Gilgamesh causava problemi di visualizzazione e prestazioni

La Morgana Risolto un problema per cui la trasformazione durante il viaggio attraverso un portale Juggernaut causava problemi di visibilità agli dei nemici in Slash

Impostare Risolto un problema con l’animazione introduttiva e l’arma durante il salto

Rama Risolto un problema con la sua skin Eroe Onorevole utilizzando il pacchetto vocale della skin Freccia Sacra

Cabrakan Risolto un problema per cui i giocatori potevano rimanere bloccati in aria se sbalzati sulle sue pareti Tectonic Shift

Elementi Mantello del Magi e Veste dello Spirito Risolto un problema per cui questi oggetti potevano essere venduti più volte (risolto nella patch bonus 28/6/22)



SALDO IN DIRETTA CON L’AGGIORNAMENTO 9.7 – 12 LUGLIO

Punisci Nickelodeon Modalità di gioco

Generale

Abbiamo visto la meccanica Brawling creare un gameplay più interattivo quando si tratta di rubare la vita e curare il combattimento. Una cosa che non ci piaceva era che con oggetti anti-guarigione come Divine Ruin, un giocatore poteva ancora essere anti-guarito dal proprio avversario e ricevere il debuff da non Brawling. Stiamo cambiando la quantità di tempo necessaria per non essere considerata una Rissa e la durata degli oggetti anti-cura da abbinare, in modo che un giocatore debba essere debuffato solo dall’uno o dall’altro. Ciò aumenterà anche la quantità di guarigione da alcune abilità divine che rimuovono l’utente dal combattimento, come l’Ultimate di Sun Wukong. Rissa Tempo fino all’applicazione di Rissa al di fuori del combattimento di Dio aumentato da 3 a 5 secondi

Conquista

I supporti passano così tanto tempo a pensare ai loro compagni di squadra, abbiamo voluto pensare a loro un po’ in 9.7! Stiamo vedendo che i Supporti sono un po’ troppo indietro in termini di esperienza in Conquest, in particolare a un livello di gioco più alto. L’aumento del bonus XP condiviso aiuterà il supporto principale a tutti i livelli di abilità e l’aumento dell’Exp di Mid Harpies aiuterà i supporti (e i medi) che sono in tempo per la fattoria contendibile. Bonus XP condivisi di livello più basso Aumenta da 1,35 a 1,4 Arpie medie Arpia dell’anziano medio Ricompensa XP base aumentata da 28 a 34 Arpia medio piccola Ricompensa XP base aumentata da 16 a 18



In altre notizie, GTA Online Down: Errore durante la sincronizzazione della sessione confermato