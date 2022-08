Note sulla patch di Call of Duty Warzone per l’aggiornamento dell’8 agosto

Oggi è uscito un nuovo aggiornamento di Call of Duty Warzone che apporta una modifica alle armi e rimuove un fastidioso bug.

Tuttavia, Raven Software ha anche confermato che stanno esaminando un altro problema che potrebbe aver causato la patch dell’8 agosto.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla patch dell’8 agosto rilasciata da Raven Software per Call of Duty Warzone su PlayStation, Xbox e PC.

Raven ha rivelato che stanno indagando su un nuovo rapporto di errore che vede i giocatori bloccarsi durante il tentativo di patchare Call of Duty Warzone.

La notizia è stata condivisa sui social media, dicendo ai fan: “Alcuni giocatori noteranno un arresto anomalo durante il “Recupero delle informazioni sul negozio”.”

Non esiste un ETA su quanto tempo ci vorrà per risolvere il problema o cosa potrebbe averlo causato, ma sembra che abbia qualcosa a che fare con l’aggiornamento di Call of Duty Warzone di oggi.

Come condiviso nelle note ufficiali sulla patch, l’aggiornamento di Call of Duty Warzone di oggi sembra ridurre la forza del Blixen e correggere un altro fastidioso bug.

I dettagli completi possono essere trovati nelle note sulla patch ufficiali di Call of Duty Warzone pubblicate da Raven Software all’inizio di oggi:

NOTE SULLA PATCH DI WARZONE PER L’8 AGOSTO

CORREZIONI DI BUG

Risolto un problema che causava ai giocatori l’errore di sviluppo 5476 che causava l’arresto anomalo del client di gioco.

Risolto un problema per cui H4 Blixen’s (VG) 7.62 Gorenko 54 Round Mag aumentava la velocità di movimento del 2% anziché diminuirla come previsto.

Regolazioni delle armi

» Fucili mitragliatori «

H4 Blixen (VG)

Danno massimo ridotto a 38, prima di 39

Confermate le modifiche del 3 agosto a Blixen:

H4 Blixen (VG)

Danno massimo ridotto a 39, prima di 40

La portata massima del danno è stata ridotta a 8 metri, prima di 9 metri

Tempo di transizione ADS In/Out aumentato a 210 ms, da 190 ms

Bergstrom 17” F3

Velocità della volata ridotta al 35%, prima del 50%.

Aumento della velocità di movimento rimosso, prima del 3%

L’aumento della velocità di movimento dell’ADS è stato rimosso, prima del 6%

7.62 Gorenko 54 Round Mag

Velocità di movimento ora ridotta aumentata del 2%

*Questa modifica era originariamente destinata a ridurre la velocità di movimento, che verrà corretta in un prossimo aggiornamento

Il tempo scalare di transizione ADS In/Out è diminuito a -3%, in calo dal 2%

