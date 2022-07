Note sulla patch di aggiornamento estivo di GTA Online (26 luglio)

Una nuova GTA Online L’aggiornamento estivo è in arrivo oggi e Rockstar Games ha incluso molte nuove auto, missioni e armi da sbloccare.

Ci sono anche elenchi di nuovi miglioramenti al gameplay che dovrebbero rendere l’intero gioco più facile e divertente da giocare.

E ci saranno incroci tra questi due aspetti, con nuovi veicoli in arrivo questa settimana che beneficeranno anche di una migliore integrazione.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sull’aggiornamento estivo di GTA Online di questa settimana.

GTA Online: Tuner di Los Santos — Disponibile ora BridTV 3634 GTA Online: Tuner di Los Santos — Disponibile ora https://i.ytimg.com/vi/SQe3y8c1Jj8/hqdefault.jpg 830465 830465 centro 13872

Rockstar Games ha rilasciato oggi oltre dieci nuovi veicoli, nuove armi e diverse espansioni per le posizioni di Executive, Biker Club e Gunrunner esistenti. Ciò significa che se possiedi una di queste attività, ora scoprirai di avere accesso a più missioni quotidiane, come lavori di carico speciali o missioni di gestione di NightClub.

C’è qualcosa di un po’ più speciale nascosto nel nuovo aggiornamento estivo di GTA Online, dato che Rockstar Games sta rendendo possibile l’adesione alle forze dell’ordine all’interno del gioco. Sono state confermate nuove missioni IAA, che incaricheranno i giocatori di smascherare una nuova cospirazione criminale legata all’impennata dei prezzi del gas a Los Santos.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Da domani i membri GTA+ riceveranno la nuova vettura sportiva Lampadati Corsita con 2 livree in omaggio ed esclusive per essa. Inoltre, richiedi aggiornamenti gratuiti per il tuo Office e altro ancora quando inizia il nuovo periodo dell’evento GTA+ insieme a The Criminal Enterprises: https://t.co/WPnzF5pGHA pic.twitter.com/vXaUnIG18d — Rockstar Games (@RockstarGames) 25 luglio 2022

Visualizza Tweet

L’agente ULP si metterà in contatto con la nuova Operazione Paper Trail, incaricando 1-4 giocatori come agenti giurati di indagare sui magnati petrolchimici locali, i Duggan, per vedere se sono la mano invisibile dietro i costi in aumento.

Altre modifiche straordinarie includono una riduzione dell’efficacia dei missili a ricerca e delle contromisure dell’Oppressor Mk II, un modo più semplice per reintegrare la salute durante gli scontri a fuoco con un accesso più conveniente a snack e armature, nonché potenziamenti permanenti ai pagamenti in modalità Gara e Competizione e Colpi come il colpo del giorno del giudizio.

Le ultime notizie sulla patch possono essere trovate di seguito come condivise da Rockstar Games questa settimana per l’aggiornamento estivo di GTA Online:

Note sulla patch estiva di GTA Online

Miglioramenti e modifiche alla personalizzazione del veicoloOltre alla flotta di nuovi veicoli che arriverà a luglio e durante l’estate e l’autunno, abbiamo apportato alcune modifiche per rispondere a una serie di richieste dei nostri riduttori, membri di LS Car Meet, appassionati di automobili e altro, tra cui:

Tutti i veicoli con accesso all’LS Car Meet potranno essere equipaggiati con pneumatici Low Grip, offrendo ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione durante la modifica dei veicoli durante l’LS Car Meet.

I veicoli verranno consegnati più velocemente su richiesta del meccanico.

I giocatori non dovranno più sostenere un addebito per aver distrutto il veicolo personale armato di un altro giocatore, evitando penalità per coloro che rispondono al fuoco (e neutralizzano con successo) gli attaccanti.

Le officine per veicoli Avenger e Mobile Operations Center ospiteranno qualsiasi veicolo che può adattarsi, al contrario di veicoli selezionati (escluso l’Oppressor Mk II, che viene modificato tramite la propria officina all’interno del TerrorByte).

Il numero di proprietà di proprietà sarà aumentato da 8 a 10, aumentando lo spazio totale del garage fino a 20 veicoli.

I siti Web Legendary Motorsport e Southern San Andreas Super Autos presenteranno nuovi filtri e scorciatoie di navigazione, che possono essere visualizzate in schede utilizzando L1/R1 o LB/RB su console.

L’efficacia dei missili a ricerca sul Pegassi Oppressor Mk II è stata ridotta e le sue contromisure avranno tempi di recupero aumentati e meno utilizzi.

Miglioramenti generali dell’aggiornamento estivo di GTA OnlineChe si tratti di assistere Franklin nel recupero della musica scomparsa del Dr. Dre o di festeggiare in The Music Locker, di visitare il paradiso tropicale di El Rubio o semplicemente di scatenare il caos con gli amici in tutta la città, i giocatori del sud di San Andreas possono aspettarsi una sfilza di novità, altamente richiesto — miglioramenti, in arrivo il 26 luglio:

Quando restituiranno i contratti di sicurezza all’Agenzia, i giocatori potranno entrare in elicottero o entrare dall’ingresso sul tetto, invece di dover entrare dalla porta principale a livello del suolo.

Quando si gestisce un’attività di Auto Shop, il personale di Auto Shop ora avrà molte più probabilità di consegnare con successo il veicolo di un cliente senza problemi.

Per facilitare gli spostamenti in determinati luoghi, i giocatori potranno fare jogging all’interno di The Diamond Casino & Resort, The Music Locker e Nightclubs.

I giocatori potranno acquistare munizioni massime per tutte le armi contemporaneamente nel menu Interazione. I giocatori avranno anche un accesso più facile a snack e armature tramite un singolo input mentre la Ruota delle armi è attiva. Inoltre, se un giocatore fallisce e riavvia rapidamente una missione, gli snack verranno riforniti in base al numero con cui ha iniziato la missione.

I giocatori ora saranno in grado di riagganciare immediatamente alle telefonate provenienti da più contatti quando offrono missioni piuttosto che essere costretti ad ascoltare l’intera chiamata prima di poter riattaccare.

I giocatori su PC avranno la possibilità di disabilitare la chat di gioco tramite il menu Impostazioni.

Per ridurre i casi di lutto, la statistica Kill/Death non sarà più influenzata dalle uccisioni effettuate in Freemode. In futuro, questo rapporto sarà influenzato solo dalle uccisioni ottenute nel gameplay competitivo.

Dopo la loro visita iniziale, i giocatori potranno dedicare più tempo a esplorare Cayo Perico e possono essere scoperti più volte prima di essere cacciati dall’isola.

Il Race Creator riceverà un assortimento di aggiornamenti, inclusi aumenti del limite di Checkpoint, limite di giocatori per Transform Races e numero di dispositivi che possono essere rimossi sull’ultima generazione di console. Inoltre, tutte le piattaforme saranno ora in grado di creare gare RC Bandito tramite lo Special Vehicle Race Creator, con l’aggiunta di un’opzione Ghost to First Checkpoint a tipi di gara aggiuntivi.

Aumenti di pagamento

The Criminal Enterprises includerà anche maggiori pagamenti in GTA$ per una serie di attività in GTA Online, offrendo ai giocatori nuovi e veterani maggiore libertà di giocare ai contenuti che apprezzano di più e ottenere ciò che vogliono più velocemente.

Le modifiche a questi pagamenti si uniranno e si accumuleranno ovviamente con i nostri bonus settimanali in corso, il che significa pagamenti ancora più grandi in futuro per la partecipazione alle tue modalità di gioco preferite durante eventi speciali.

Gare

La community di corse di GTA Online beneficerà di un aumento significativo dei pagamenti di GTA$ su tutta la linea. Con il lancio di GTA Online: The Criminal Enterprises, tutti i tipi di Razza standard, comprese le Razze create dai giocatori, pagheranno in media il 50% in più di GTA$.

Anche il montepremi totale per le gare premium sarà aumentato. Queste gare continueranno ad assegnare le stesse vincite ai piazzamenti sul podio, mentre i giocatori che si piazzano al quarto posto e al di sotto ora riceveranno anch’essi vincite.

Modalità avversarie

Anche i pagamenti per tutte le modalità Competizione attualmente disponibili in GTA Online saranno aumentati in media del 50%, il che significa che i giocatori possono guadagnare GTA$ extra affrontando avversari in modalità uniche come Sumo (Remix), Overtime Rumble e molte altre.

Modifiche ai colpi dell’aggiornamento estivo di GTA Online

Per incoraggiare il gioco di gruppo, tutti i giocatori che si uniranno a Heist Setup riceveranno il 50% in più di GTA$ rispetto alla vincita attuale. Inoltre:

Il taglio minimo per Finales è ora fissato al 15% per ogni membro

Il costo delle commissioni per la configurazione della rapina è stato ridotto a 25.000 GTA$

Le seguenti finali di Heist assegneranno un ulteriore pagamento del 75% GTA$ in aggiunta all’incasso attuale:

Il lavoro Fleeca

Il raid di Humane Labs

Il finale di evasione

Finale di finanziamento di serie A

Le seguenti finali di rapina assegneranno un ulteriore pagamento del 50% in GTA$ in aggiunta all’incasso attuale:

Il finale di lavoro del Pacific Standard

Il colpo del giorno del giudizio: atto I

Il colpo del giorno del giudizio: atto II

Il colpo del giorno del giudizio: atto III

Incrementi per organizzazioni e membri MC

Le guardie del corpo, gli associati e i membri MC guadagneranno sostanzialmente più GTA$ per l’adesione e la partecipazione alle attività dell’organizzazione e del Motorcycle Club. Quando non sei impegnato a gestire la tua attività, unisciti a un amico o a un altro giocatore per guadagnare molto senza rischiare le tue azioni:

Gli stipendi di base per guardie del corpo, associati e membri MC saranno raddoppiati, assicurando che tutti i giocatori possano guadagnare GTA$ in modo equo mentre lavorano per un altro VIP, CEO o Presidente MC.

Oltre agli stipendi raddoppiati, i membri MC riceveranno anche un compenso maggiore per la partecipazione alle missioni di vendita.

Le guardie del corpo e gli associati ora riceveranno anche i compensi per la partecipazione alle missioni di vendita, che rifletteranno adeguatamente i loro contributi.

Anche le commissioni relative alla ridenominazione delle Organizzazioni sono state ridotte.

Aumenti di pagamento per la prima volta

I giocatori riceveranno un’e-mail sul loro iFruit con i dettagli sugli aumenti dei pagamenti per la prima volta nelle carriere criminali. Tutti i CEO, VIP e MC President possono beneficiare di questi bonus, anche se hanno già completato alcune attività prima del 26 luglio:

Dirigenti: i dirigenti ottengono una vincita triplicata per la nuova missione di vendita di esportazione di merci miste. È possibile accedervi tramite il tuo assistente esecutivo dopo che uno dei tuoi nuovi membri del personale del magazzino ha acquisito il suo primo lotto di carico speciale.

Motociclisti: le aziende produrranno azioni a 3 volte la loro velocità normale, tornando alle tariffe normali dopo il completamento della prima missione di vendita.

Gunrunners: la velocità di ricerca è triplicata per il tuo primo oggetto di ricerca. Anche le velocità di produzione vengono triplicate, tornando ai tassi normali dopo il completamento della prima missione di vendita.

Proprietari di locali notturni: tutti i beni di battaglia commerciale conterranno il triplo dell’importo normale, tornando alle tariffe normali dopo il completamento della prima missione di vendita.

La tua prima missione di vendita per ciascuna delle attività sopra elencate ricompenserà il doppio della normale vincita in GTA$.

Aumenti di pagamento a tempo limitato per Presidenti, VIP e CEO di MC

Il lavoro del club motociclistico, le sfide del club, i contratti della clubhouse e le sfide dei membri assegneranno pagamenti doppi per un periodo di tempo limitato. VIP Work assegnerà anche pagamenti doppi solo per un periodo di tempo limitato.

Aggiornamento estivo di GTA Online Protezioni e aggiornamenti aziendali

A partire dal 26 luglio, i giocatori potranno impegnarsi in attività commerciali, comprese le missioni di vendita, in sessioni private solo su invito. Potrai registrarti come VIP, CEO o Presidente MC nelle sessioni Solo su invito, Crew e Friend, consentendo agli imprenditori di acquistare e vendere al proprio ritmo o con i propri amici. I giocatori su tutte le piattaforme possono trovare facilmente una nuova sessione aprendo il menu Pausa, selezionando Online e Trova nuova sessione.

Operazione Traccia cartacea

I profitti derivanti dall’impennata dei prezzi del gas sembrano confluire tutti in una direzione nelle tasche della più famigerata dinastia ricca di petrolio nell’area di Los Santos.

Nuovi veicoli

Ci saranno molti nuovi modi per tagliare un percorso tra i punti A e B in The Criminal Enterprises, con nuovi veicoli in arrivo per tutta l’estate e oltre. Saranno disponibili due nuovi veicoli idonei a Imani Tech per sfruttare gli aggiornamenti speciali di F. Clinton e dell’esperto hacker di Partner, tra cui telecomando, jammer di blocco missilistico e altro ancora.

Dirigenti

Coloro che possiedono un ufficio esecutivo noteranno il nuovo responsabile del personale Lupe, pronto e in grado di aiutare a reperire carichi speciali aggiuntivi per i tuoi scaffali vuoti. Un nuovo concerto si aprirà anche per i dirigenti, dove una spedizione di carichi speciali arriverà ogni giorno fuori dal tuo magazzino, imballata e pronta per la consegna ai moli. Inoltre, al mix di missioni sorgente verranno aggiunte anche due nuove fonti di carico speciale, aumentando la varietà di missioni disponibili per i criminali impiegatizi in tutto lo stato.

Aggiornamento estivo di GTA Online Bikers

Le clubhouse con il Custom Bike Shop stanno ricevendo un aggiornamento interno, in cui i Presidenti MC potranno modificare le biciclette dei clienti in base alle specifiche e consegnarle ai clienti per GTA$ e RP.

Pistoleri

Ammu-Nation ha sentito dire che stai fornendo beni di qualità a un prezzo equo e loro vogliono entrare. Effettua una consegna giornaliera a un negozio Ammu-Nation designato per un’ulteriore fonte di reddito. Quando rifornisci il tuo bunker, ti imbatterai in due nuove missioni di rifornimento, quindi assicurati di derubare questi nuovi obiettivi per tutto ciò che valgono.

Missioni in discoteca

I proprietari di locali notturni possono ora contattare Yohan per intraprendere missioni per procurarsi merci per il loro magazzino di locali notturni o chiamare Tony per avviare missioni di gestione del club.

In altre notizie, Manutenzione FFXIV: per quanto tempo sono inattivi i server di Final Fantasy?