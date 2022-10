Il Bloxburg Le note sulla patch di aggiornamento di Halloween 0.11.0 sono finalmente arrivate. Preparati a costruire e interagire con alcuni oggetti di scena spaventosi nuovi e familiari.

I giocatori possono costruire e progettare le proprie fantastiche case, veicoli, uscire con le persone, lavorare ed esplorare la vasta città di Bloxburg.

L’ultimo aggiornamento di Halloween di Bloxburg 0.11.0 aggiunge un divertimento ancora più spettrale e abbiamo le note sulla patch per dimostrarlo.

C’è un sacco di oggetti a tema Halloween con aree a tema di ritorno. C’è anche la possibilità di spingere un altro giocatore su una carriola.

Note sulla patch di aggiornamento di Halloween di Bloxburg 0.11.0

Ecco le note complete sulla patch di seguito, per gentile concessione di Archivio aggiornamento devforum Bloxburg:

Versione 0.11.0

Buon autunno!

Aggiunti oggetti, cibi e luoghi a tema autunnale e Halloween.

Aggiunto un sacco di zucca e fattoria del frutteto.

Aggiunte macchine per popcorn e zucchero filato.

Aggiunta la possibilità di ridimensionare le zucche.

Aggiunta la possibilità di spingere il giocatore trasportato nella carriola.

Aggiunta l’impostazione dell’elenco di autorizzazioni di quartiere.

Aumentato il limite dei giocatori del vicinato a 75.

Principali correzioni di bug.

In precedenza, l’ultimo aggiornamento, la versione 0.10.9, aggiungeva nuovi servizi igienici e articoli a tema bagno insieme agli elettrodomestici che ora hanno la capacità di sporcarsi. Anche se non siamo troppo sicuri di quella combinazione vincente, i giocatori hanno anche acquisito la possibilità di aprire e chiudere i coperchi del water, una vittoria per tutti.

Cosa c’è di più? i giocatori hanno anche avuto il piacere di poter conservare tutti gli oggetti su un vassoio in un frigorifero a loro scelta. Sembra che la gente di Bloxburg stia sicuramente salendo nel mondo.

Sembrano tutti aggiornamenti molto minori e francamente di base, ma questo è il fascino di Bloxburg, questi piccoli cambiamenti sono la chiave per assicurarsi che i giocatori si sentano a casa nella loro casa costruita da Roblox, beh! Assicurati di goderti Halloween dentro o fuori il tuo pad di gioco.

