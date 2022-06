Note sulla patch di aggiornamento di giugno di Lost Ark, manutenzione dello stato del server e nuovo animale domestico

Il Arca perduta L’aggiornamento di giugno arriverà presto, portando con sé nuovi raid, mostri da uccidere e un animale domestico da aggiungere alla tua collezione.

AGGIORNARE: Smilegate ha confermato che la manutenzione del server di Lost Ark di oggi è stata estesa e ora dovrebbe terminare più vicino alle 16:00 BST nel Regno Unito. L’ultimo messaggio del team di Lost Ark recita: “Il nostro team ha scoperto un problema critico e stiamo lavorando per risolverlo. Per fare ciò abbiamo bisogno di estendere ulteriormente la manutenzione. Prevediamo che i server tornino alle 8:00 PST / 17:00 CEST, ma ti terremo aggiornato. Grazie per la vostra pazienza.”

ORIGINALE: Gli sviluppatori Smilegate rimuoveranno i server per la manutenzione per far posto ai nuovi contenuti.

Ciò significa che il gioco sarà inaccessibile per diverse ore mentre il team di Lost Ark completa ciò che deve fare.

Arca perduta | Riconoscimenti per il trailer di gioco BridTV 8422 Arca perduta | Riconoscimenti per il trailer di gioco https://i.ytimg.com/vi/__NooE25Bcs/hqdefault.jpg 955387 955387 centro 13872

Programma di manutenzione del server Lost Ark

Smilegate ha confermato che la manutenzione del server Lost Ark inizierà alle 00:00 PDT di giovedì 30 giugno e durerà circa quattro ore. Durante questo periodo, il gioco diventerà inaccessibile e i fan dovranno aspettare fino a quando il gioco non sarà di nuovo online prima di poter controllare cosa è in programma. Ciò significherà che i server nel Regno Unito si interromperanno alle 8:00 BST e torneranno online alle 12:00 BST.

Come confermato nelle note sulla patch di giugno pubblicate oggi, i giocatori avranno accesso a nuove sfide, tra cui Vykas Legion Raid, Kungelanium Guardian Raid, Thronespire Dungeon in solitario, nonché una nuova isola dell’evento e nuovi cosmetici. Ci saranno anche le normali correzioni di bug e miglioramenti al gameplay per aiutare a far funzionare le cose senza intoppi su Steam.

Sarà inoltre possibile acquistare una nuova gamma di cosmetici, tra cui le collezioni Umar e Shadow of Stern. Entrambi saranno disponibili sul negozio quando i server torneranno online entro la fine della settimana. Ci sarà anche il nuovo Leopard Pet da collezionare, ma ai fan non è stato detto come verrà sbloccato.