Note sulla patch complete confermate per il 13 luglio

Il nuovo Leggende dell’apice L’aggiornamento di oggi è ora disponibile e i fan possono leggere alcune brevi note sulla patch che descrivono cosa è cambiato.

Lo sviluppatore Respawn ha tenuto traccia dei problemi più recenti, inclusi i problemi con il ritardo di input sulle console Xbox.

E mentre questo problema è stato risolto, ci saranno sempre più bug da eliminare e problemi da appianare. Ecco cosa sappiamo è incluso nell’aggiornamento di Apex Legends di oggi per il 13 luglio.

Note sulla patch di Apex Legends

La più grande modifica apportata al gioco tramite il nuovo aggiornamento di Apex Legends di questa settimana è la rimozione di un fastidioso bug di gioco. Il migliore amico di Burglar, l’abilità tattica di Loba, ha causato problemi nel 2022, con i fan che hanno riferito che a volte non si attiva.

È stato notato che alcuni di questi problemi si verificano su Storm Point, mentre altri hanno causato problemi in altre aree. Il migliore amico del ladro dovrebbe aiutarti a uscire da punti ristretti o ad arrivare in aree difficili da raggiungere tramite il braccialetto Jumpdrive. Ma problemi recenti lo hanno reso quasi inutile in alcuni incontri.

La buona notizia è che questo problema è stato rimosso dal gioco come parte dell’aggiornamento di Apex Legends di oggi e, si spera, non torni. L’elenco completo delle note sulla patch è disponibile di seguito, per gentile concessione di Respawn Entertainment:

Migliora vari problemi con le cuffie Xbox e la qualità VOIP.

Risolvi il fallimento tattico di Loba senza motivo.

Risolvi i problemi con Wraith che non riceveva danni in determinati punti quando usa le sue abilità.

Risolvere la perdita di funzionalità quando si utilizza un replicatore.

Una varietà di altre correzioni.

La descrizione completa di Loba recita: “Quando Loba aveva nove anni, ha assistito al simulacro del killer Revenant che ha ucciso la sua famiglia. Rimasto senza nulla, Loba è sopravvissuto borseggiando. Man mano che le sue abilità miglioravano, Loba usò ogni strumento a sua disposizione per sollevarsi dalla grondaia. Tutto è cambiato quando ha fatto irruzione in una struttura apparentemente impenetrabile e ha messo le mani sulla tecnologia Jump Drive conservata all’interno. Con il suo nuovo braccialetto di teletrasporto, gli oggetti più sicuri e irraggiungibili erano alla sua portata. Così era il suo sogno di vivere la vita alta”.

