Non hai mai visto questo annuncio del gioco di carte cooperativo Persona 5 Royal in arrivo

Persona 5 ci ha dato il nostro primo assaggio di rubare cuori con i Phantom Thieves nel 2017. Persona 5 Royal ha preso quell’esperienza e l’ha resa ancora migliore nel 2020, offrendo ai giocatori un cuore indimenticabile da rubare. Mentre Persona 5 Strikers ha dato ai giocatori la possibilità di riunirsi con i Phantom Thieves, non è stata la stessa esperienza da rubare il cuore che ha reso speciale Persona 5 Royal. Fortunatamente, Pandasaurus Games ha deciso di collaborare con Atlus per offrire ai giocatori l’esperienza da tavolo di Persona 5 Royal attraverso un gioco di carte.

I giocatori che non hanno una PlayStation potranno provare Persona 5 Royal su PC, Xbox e Nintendo Switch il 21 ottobre 2022. Mentre più giocatori potranno provare l’emozione di rubare cuori, questa nuova esperienza da tavolo sarà un ottimo modo alternativo per portare l’esperienza a persone che non giocano ai videogiochi.

Immagine tramite Pandasaurus Games

Il gioco di carte Persona 5 Royal sarà cooperativo e verrà giocato con più giocatori, presumibilmente per far lavorare insieme i giocatori come i Phantom Thieves. Sarà anche un gioco di strategia basato sulle carte e i giocatori dovranno considerare la loro prossima mossa quando si troveranno in situazioni difficili.

Il co-proprietario di Pandasaurus Games Nathan McNair ha anche menzionato di aver portato la Velvet Room, i Palazzi e il mondo di Persona 5 Royal nel gioco di carte. La Velvet Room è il luogo in cui il protagonista andrebbe per fondere i demoni, il che implica che la fusione dei demoni sarà una parte significativa del gameplay. Avere Palazzi e il mondo di Persona 5 Royal suggerisce che il gameplay si sposterà tra il Metaverso e la normale Tokyo, con i giocatori che salteranno tra i due mondi. Potrebbero esserci confidenti che hanno lavorato nel gameplay e forse abilità speciali che assistono i ladri.

Il gioco di carte Persona 5 Royal non verrà rilasciato fino al 21 ottobre 2023, ma ulteriori informazioni e carte verranno rivelate man mano che la data di uscita si avvicina. Fino ad allora, i giocatori non vedono l’ora di provare Persona 5 Royal su piattaforme PlayStation, Xbox, PC e Switch.