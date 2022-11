Non è un Mimic: è il nuovissimo Pokémon Gimmighoul in arrivo su Pokémon Go e Scarlet & Violet

I nuovi Pokémon Gen 9 continuano ad arrivare. In realtà abbiamo incontrato l’ultima aggiunta tramite un datamine di Pokémon Go solo pochi giorni fa, ma ora è stato ufficialmente rivelato. Gimmighoul è una piccola creatura che ama l’oro e continua la tendenza dei grandi giochi di parole nei nomi dei Pokémon.

Gimmighoul è una nuova scoperta anche nel mondo immaginario dei Pokémon. Il trailer di debutto mostra il Professor Willow e Scarlet di GO e Mr. Jacq di Violet che discutono della nuova specie. Sì, ciò significa che Gimmighoul apparirà sia nel prossimo gioco Pokémon principale che nello spinoff mobile. Non sarebbe la prima volta che Pokémon Go ospita un nuovo arrivato: Meltan è stato un trendsetter in questo senso.

Come mostrato nel trailer, Gimmighoul può assumere due forme diverse: Chest e Roaming. Il primo è quando risiede all’interno di uno scrigno del tesoro pieno di monete, e il secondo è quando va in giro indossando una sola moneta sulla schiena. Se ci si deve fidare di alcune precedenti perdite di Scarlet e Violet, raccogliere abbastanza monete sulla mappa porterà effettivamente all’evoluzione di Gimmighoul. Ad ogni modo, è bello incontrare un altro nuovo volto in arrivo nella nona generazione di Pokémon.

Gimmighoul è l’ultimo di una lunga serie di ‘mons che sono stati introdotti in questo modo. Più di recente, abbiamo incontrato Greavard, un simpatico cagnolino fantasma con una candela in testa. Prima di allora, ci è stato presentato il grande ranocchio elettrico rotondo Bellibolt. Finora abbiamo passato più di 20 anni di Pokémon, ma chiaramente The Pokémon Company non è a corto di idee.

Presto potremo provare tutte le nuove funzionalità: la data di uscita di Pokémon Scarlet e Violet è venerdì 18 novembre. Gimmighoul potrebbe arrivare sia nelle nuove versioni che in Pokémon Go, ma Scarlet e Violet sono ancora esclusive per Nintendo Switch.