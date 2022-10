Non aspettarti molte perdite di Iron Man da EA Motive, aspettati un processo di sviluppo trasparente

C’erano state voci su un gioco Iron Man proveniente da EA e sono state finalmente confermate a settembre di quest’anno. EA Motive sta sviluppando il progetto attualmente senza titolo, ma ci vorrà un po’ prima di vedere il gioco in azione. Una volta fatto, aspettati che il team sia trasparente su ciò su cui sta lavorando dietro le quinte.

Questa sarà la strategia per il futuro di EA Motive, secondo il capo dello studio Patrick Klaus. In un’intervista con Eurogamer, il direttore generale ha riflettuto sul processo di sviluppo del remake di Dead Space, che ha incorporato il feedback dei fan. “È un tipo di ciclo salutare”, come lo descrive Klaus. Questo ha anche il vantaggio di anticipare le perdite, un problema comune per gli sviluppatori in questi giorni. Essendo in anticipo su ciò su cui sta lavorando e mostrandolo regolarmente, EA Motive spera di evitare perdite proprie, anche se non è garantito. “Ho accettato che non puoi mai anticipare le fughe di notizie”, scherza Klaus.

Sappiamo molto poco del gioco Iron Man in questa fase, quindi Motive avrà molto da condividere con noi col passare del tempo. “Le opportunità di gioco sono davvero eccitanti”, afferma Klaus. “Hai Tony Stark, hai Iron Man e posso solo farti immaginare che tipo di opportunità di gioco potrebbero derivarne.” Il team di sviluppo include anche almeno un veterano dei giochi Marvel. Il produttore esecutivo Olivier Proulx ha lavorato a Avengers e Guardians of the Galaxy a Eidos Montreal.

Per quanto riguarda Dead Space, il remake del prossimo anno sarà in realtà il primo gioco completo distribuito da EA Motive. Lo studio ha prestato supporto allo sviluppo di Star Wars Battlefront e ha cancellato pubblicamente almeno un progetto. Dead Space, tuttavia, uscirà il 27 gennaio 2023. Arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite l’app EA, Steam ed Epic Games Store. Se è la versione per PC che stai cercando, assicurati di dare un’occhiata alle specifiche minime e consigliate.