Nolan Ryan Net Worth 2022: età, altezza, peso, moglie, figli, ecc.

Nolan Ryan è un ricco giocatore di baseball americano con un patrimonio netto stimato di $ 80 milioni. Ryan ha giocato a baseball per 27 anni record, e lo ha fatto in quattro decenni distinti. Durante la sua carriera ha giocato per i New York Mets, i California Angels, gli Houston Astros e i Texas Rangers. Nolan ha lasciato l’azienda nel 1993. Nel 1999 è stato inserito nella Baseball Hall of Fame. Ryan ha continuato a diventare l’amministratore delegato della Texas Rangers dopo il ritiro, e ha anche servito come consigliere degli Houston Astros.

Ryan si è affermato come un lanciatore destrorso in grado di lanciare una palla da baseball a velocità superiori a 100 miglia orarie durante il suo mandato nel baseball. Anche quando stava per andare in pensione, questo numero non è mai diminuito. Un forte 12-6 curveball era un’altra arma nel suo arsenale. La palla curva di Ryan, come la sua palla veloce, aveva una velocità tremenda, soprattutto per un tiro di rottura.

Queste abilità hanno permesso a Nolan di eliminare 5.714 battitori nella sua carriera, molto più di qualsiasi altro lanciatore della MLB. In effetti, nessun altro si avvicina nemmeno. Randy Johnson è il prossimo lanciatore della lista, con 839 strikeout in meno in carriera. Entra anche in un gruppo d’élite di soli cinque lanciatori che hanno più strikeout che inning lanciati. Tuttavia, non tutti i dischi di Ryan erano fantastici; ha anche permesso il maggior numero di passeggiate (2.795).

Alla fine della sua carriera, almeno tre squadre hanno ritirato il suo numero di maglia, che è un altro record. Durante la sua carriera, ha anche lanciato sette no-hitter. Questo è tre in più di qualsiasi altro lanciatore nella storia. Sorprendentemente, Ryan non ha mai lanciato un gioco perfetto e non ha mai ricevuto un Cy Young Award. Tuttavia, è riuscito a vincere le World Series nel 1969 ed è stato un All-Star otto volte.

Guadagni di carriera

Nolan Ryan ha fatto un totale di $ 25,7 milioni negli stipendi del baseball durante la sua carriera in MLB. Nei valori odierni, ciò equivale a circa $ 70 milioni. Il suo più grande compenso in una sola stagione è stato di $ 4,2 milioni dai Texas Rangers nella sua seconda e ultima stagione, che equivale a circa $ 9 milioni nelle valute odierne.

Primi anni di vita

Lynn Nolan Ryan Jr. è nata nella piccola frazione di Refugio, in Texas, il 31 gennaio 1947. Nolan è cresciuto a Victoria con cinque fratelli maggiori prima di trasferirsi a Woodsboro e poi ad Alvin con la sua famiglia. Secondo i rapporti, il piccolo ragazzo era abbastanza abile nel colpire oggetti con quasi tutti gli oggetti lanciati che riusciva a trovare. Il padre di Nolan ha riconosciuto il talento di suo figlio e gli ha suggerito di provare il baseball.

Ryan ha fatto una prima impressione, lanciando i suoi primi no-hitter in Little League. Durante la sua carriera al liceo, ha costantemente rotto le ossa nelle mani dei ricevitori. Di conseguenza, diversi battitori si sono rifiutati di batterlo contro.

Carriera

Nolan ha iniziato la sua carriera professionale nelle leghe minori con il Marion Mets, Greenville Mets e Jacksonville Suns prima di essere convocato nella squadra principale dei New York Mets. Prima di essere trasferito ai California Angels nel 1972, ha vinto le World Series con i Mets. Ryan successivamente ha lanciato per gli Houston Astros per sette anni prima di tornare in California.



Ha firmato un contratto di free agent quadriennale da 4,5 milioni di dollari con gli Astros nel 1979 ed è rimasto con l’organizzazione per oltre un decennio prima di unirsi ai Texas Rangers nel 1989. Nolan aveva 42 anni all’epoca. Alla fine, dopo 27 anni di gioco, Ryan ha subito un infortunio al braccio che ha messo fine alla carriera nel 1993. Si è strappato un legamento all’età di 46 anni e quello è stato l’ultimo di lui.

Dopo il pensionamento

Dopo il ritiro dal baseball, Nolan Ryan ha avviato una serie di attività. È il principale proprietario di Ryan Sanders Sports and Entertainment, che possiede un’affiliata Triple-A dei Texas Rangers. Ha anche co-scritto sei libri, inclusa la sua autobiografia, “Miracle Man”, pubblicata nel 1992. “Throwing Heat”, “The Road to Cooperstown”, “Kings of the Hill” e pubblicazioni didattiche come “Pitching and Hitting” e “Nolan Ryan’s Pitcher’s Bible” sono disponibili anche.

Ryan divenne anche presidente di una banca, gestiva un ristorante in Texas e prestò servizio per sei anni nella Texas Parks and Wildlife Commission. Tuttavia, alla fine ha abbandonato tutte queste iniziative. Nolan ha avuto un infarto nel 2000 ma ha avuto con successo un doppio bypass coronarico.

La partecipazione di Ryan con i Texas Rangers è stata forse la sua impresa più importante dopo il pensionamento. È stato nominato presidente della squadra nel 2008. Lui e Chuck Greenberg hanno fatto un’offerta per l’acquisto dei Rangers nel 2009 e l’acquisizione da 385 milioni di dollari è stata finalmente completata nel 2010. Ryan è rimasto presidente dopo l’acquisizione, ma in seguito è stato nominato CEO in seguito alle dimissioni di Greenberg nel 2011 Si è dimesso da CEO due anni dopo.

Gli Houston Astros hanno assunto Nolan come assistente speciale e consigliere esecutivo nel 2014. Si è unito a suo figlio Reid Ryan, che era presidente delle operazioni commerciali, presso l’azienda. Gli Astros hanno vinto le World Series nel 2017. Nolan Ryan ha annunciato il suo desiderio di lasciare gli Astros dopo che Reid Ryan è stato retrocesso nel 2019.

Manzo di Nolan Ryan

Nolan Ryan Beef è stata fondata nel 2000. Due anni dopo, i loro articoli erano disponibili presso Texas Krogers. Oggi, il marchio produce circa $ 20 milioni di vendite lorde ogni anno.

Approvazioni del marchio

Nolan Ryan è apparso in numerosi spot pubblicitari e articoli sponsorizzati come Advil nel corso degli anni. Ha consigliato l’antidolorifico perché lo usava per i suoi problemi al braccio. È ben noto per le sue apparizioni negli annunci che sono andati in onda in tutto il Texas.

Critica

Nonostante i suoi grandi successi, Nolan Ryan è stato criticato dalla critica attuale per una serie di motivi. Non solo aveva il maggior numero di passeggiate consentite, ma ha anche lanciato di più”piazzole selvagge.” È anche terzo tra tutti i lanciatori nelle sconfitte di tutti i tempi.

Inoltre, ha concesso dieci fuoricampo del Grande Slam, un record all’epoca. Altri detrattori sostengono che, mentre Nolan meritava di essere nella Hall of Fame, non era molto eccezionale, principalmente a causa della sua scarsa percentuale in base e dell’incapacità di schierare la sua posizione. Altri hanno sottolineato la sua inaffidabilità nel lanciare colpi.

