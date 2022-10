Nintendo Switch Online aggiunge 2 classici giochi di Mario Party

Prepara i tuoi blocchi di dadi di grandi dimensioni.

I primi due giochi di Mario Party arriveranno su Nintendo Switch Online il 2 novembre, ha annunciato Nintendo giovedì sera.

Mario Party e Mario Party 2 si unirà a molti altri classici giochi Nintendo nel programma di abbonamento di Switch. Altre aggiunte recenti includono Occhio d’oro e Lombrico Jim.

Pubblicato per la prima volta nel 1998 in Giappone e nel 1999 negli Stati Uniti, Mario Party era la versione originale della serie di giochi di società pesanti di mini-giochi di Nintendo. Mario Party 2 è stato rilasciato un anno dopo (1999 in Giappone, 2000 negli Stati Uniti), introducendo un sacco di nuovi minigiochi.

La serie è proseguita forte da allora, con 11 titoli nella serie principale (l’ultimo, l’eccellente Festa di Super Mario nel 2018) e una manciata di giochi spin-off.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack costa $ 49,99 all’anno per un singolo utente e $ 79,99 all’anno per un piano famiglia (per un massimo di otto utenti).