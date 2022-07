Nintendo rivela Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass Vol. 1 contenuto, condivide un’anteprima del Vol. 2

In uno Xenoblade Chronicles 3 Direct dedicato a giugno, Nintendo ha annunciato l’Expansion Pass del gioco, al prezzo di $ 29,99, la data di uscita e una manciata di altre funzionalità. Oggi, Nintendo ha condiviso dettagli specifici sull’Expansion Pass Volume 1 e ha dato un’anteprima di ciò che arriverà nel Volume 2, il cui lancio è previsto entro la fine di quest’anno.

Nintendo ha pianificato di rilasciare Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass in quattro volumi e Vol. 1 contenuto è stato rivelato oggi tramite l’account Twitter di Nintendo of America. vol. 1 uscirà insieme al gioco il 29 luglio e includerà una raccolta di oggetti utili, accessori e variazioni di colore per gli abiti dei personaggi.