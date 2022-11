Nintendo e TPC affermano di “non aver ricevuto lamentele” sulla performance di Pokémon Scarlet e Violet

Pokémon Scarlet e Violet sono disponibili su Nintendo Switch da un po’ di tempo e i giocatori hanno notato una serie di problemi. Che si tratti di un frame rate che scende rapidamente o di un piede che passa attraverso il terreno, questi problemi sono difficili da ignorare. Se sei fortunato, questi problemi influenzeranno a malapena i tuoi viaggi intorno a Paldea. Se sei meno fortunato, l’immersione può deteriorarsi rapidamente e non sembra più un gioco divertente.

Alcuni di questi problemi sono stati così importanti che alcuni giocatori hanno richiesto rimborsi. Alcuni giocatori hanno deciso di segnalare i problemi a Nintendo e The Pokémon Company per vedere se poteva esserci una soluzione. Ma a quanto pare, né Nintendo né TPC hanno sentito lamentele sulle prestazioni di gioco di Pokémon Scarlet e Violet.

Non ci sono state lamentele su Pokémon Scarlet e Violet?

Secondo l’utente di Reddit u/efnfen, recentemente hanno contattato l’assistenza Nintendo per segnalare i vari problemi che si erano verificati nel gioco. Durante la discussione, il tecnico di supporto sull’altra linea ha affermato che questo reclamo è stato il primo del suo genere. Nessun altro aveva chiamato prima di allora per segnalare eventuali problemi con Pokémon Scarlet e Violet.

Mentre è vero che la maggior parte dei giocatori non inizierà a chiamare il supporto Nintendo per segnalare problemi, sembra strano che non sia stato segnalato un reclamo prima. I fan della serie Pokémon hanno creato thread che parlano dei vari problemi che incontrano e diversi articoli che descrivono in dettaglio questi problemi sono emersi su vari siti web.

È possibile che quando ha chiamato l’assistenza Nintendo, il tecnico che ha risposto abbia sentito parlare di un problema di prestazioni solo per la prima volta durante la chiamata. Ci sono diversi addetti all’assistenza che lavorano in una squadra e la stessa persona non sarà dall’altra parte quando chiami. Questi sono anche dipendenti che stanno facendo del loro meglio per garantire che tutti siano soddisfatti e probabilmente non sono stati coinvolti nel processo di creazione del gioco sin dall’inizio.

Se ritieni che sia necessario agire in merito ai problemi di prestazioni di Pokémon Scarlet e Violet, ora potrebbe essere il momento di effettuare una chiamata o inviare un’e-mail. Se le persone non hanno davvero contattato Nintendo o TPC per segnalare questi problemi, potrebbero non esserne a conoscenza. Ma con abbastanza punti di contatto, Nintendo e TPC non potranno rimanere in silenzio, il che dovrebbe essere l’impulso che li spinge a dare un’altra occhiata. Le patch possono aiutare a risolvere questi problemi, ma sembra che spetti ai giocatori segnalarli prima che vengano risolti.