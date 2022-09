Nintendo Direct settembre 2022: quando inizia, come guardarlo

Un nuovo Nintendo Direct va in onda martedì alle 10:00 EDT/7:00 PDT, promettendo circa 40 minuti di informazioni incentrate sui giochi Nintendo Switch che verranno lanciati questo inverno, afferma Nintendo. Il Nintendo Direct di settembre sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube di Nintendo e puoi guardare la trasmissione qui sopra.

Non c’è una parola ufficiale su quali giochi Nintendo mostrerà, ma ci sono alcune scommesse piuttosto buone: Bayonetta 3 parte ad ottobre, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetta arriverà a novembre, e il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è previsto nel 2023. Anche Nintendo lo ha fatto Guerre avanzate 1+2: Riavvia il campoun remake di due giochi di strategia per Game Boy Advance, pronto per l’uso, ma quel gioco è in attesa a tempo indeterminato.

Voci e rapporti recenti indicano che Nintendo potrebbe finalmente fornire remake o remaster di giochi come l’originale Metroid Prime, La leggenda di Zelda: La sveglia del ventoe La leggenda di Zelda: Twilight Princess per Nintendo Switch. Nintendo ha anche un film animato di Mario in arrivo l’anno prossimo e diversi parchi a tema in arrivo negli Stati Uniti Gli spettatori potrebbero anche dare un’occhiata a un nuovo gioco Fire Emblem, basato su immagini trapelate da un sequel non annunciato.

Oltre a ciò, i possessori di Nintendo Switch dovranno sintonizzarsi sul Nintendo Direct di martedì per vedere cos’altro ha nella manica l’azienda.