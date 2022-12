Nintendo ascolta il feedback, il prossimo aggiornamento di Pokémon Scarlet e Violet risolverà i bug e aggiungerà le Battaglie Classificate

Nintendo ha ufficialmente commentato il feedback dei giocatori per Pokémon Scarlet e Violet. Entrambi i titoli hanno ricevuto pesanti critiche per le loro scarse prestazioni e la grafica poco brillante, con molti fan che hanno espresso rabbia per il fatto che un grande marchio come Pokémon non riesca a creare un gioco con una grafica ad alta fedeltà. Nintendo ha annunciato un nuovo aggiornamento per i titoli, la versione 1.1.0, che uscirà il 1° dicembre e risolverà diversi bug e aggiungerà le Battaglie Classificate. La società promette che sta prendendo sul serio il feedback dei giocatori e continuerà a lavorare sul gioco per fornire miglioramenti.

Come parte della Ver. 1.1.0, inizierà la Stagione 1 delle Battaglie Classificate, consentendo ai giocatori di prendere parte alle Battaglie Classificate attraverso lo Stadio Lotta.

Un aggiornamento software per #PokemonScarletViolet (Ver. 1.1.0) verrà rilasciato l’1/12. Si prega di visitare il nostro sito Web per ulteriori informazioni: https://t.co/4kh6Dtui4c Prendiamo sul serio il feedback dei giocatori e continueremo a lavorare per migliorare i giochi. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 dicembre 2022

L’aggiornamento risolverà anche diversi bug, ma la dicitura sulla pagina Web del supporto Nintendo è vaga. L’unico problema specifico che l’aggiornamento risolverà è un bug in cui la musica non viene riprodotta correttamente durante le battaglie con i Superquattro e il Top Champion nella missione Victory Road. Nintendo scrive di essere a conoscenza delle prestazioni del gioco e si scusa per “l’inconveniente”. Nintendo afferma di prendere “seriamente” il feedback dei giocatori e sta lavorando su modi per migliorare i giochi nello sviluppo futuro.

I giocatori non dovrebbero aspettarsi l’aggiornamento Ver. 1.1.0 per risolvere ogni problema con il gioco e dovrebbe impostare le loro aspettative a un livello ragionevole. Ci vorrà del tempo per correggere la pletora di bug e arresti anomali all’interno dei giochi e Nintendo dovrà rilasciare le patch successive. Questo è in contrasto con un precedente rapporto che affermava che Nintendo non ha ricevuto alcun reclamo sui titoli, almeno non tramite il supporto Nintendo.

Esaminiamo le probabilità che Nintendo risolva i problemi di prestazioni con Scarlet e Violet in un altro pezzo; crediamo che le patch arriveranno sui titoli nei prossimi mesi, ma non pensiamo che le patch saranno abbastanza sostanziali da sistemare tutto. Nonostante le pesanti critiche alle prestazioni e alla grafica del gioco, i due giochi hanno venduto 10 milioni di copie in tre giorni, diventando uno dei giochi più venduti su Nintendo Switch.