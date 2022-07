Nintendo acquisisce lo studio di animazione in CG Dynamo Pictures e lo rinomina Nintendo Pictures

Nintendo è stata tranquilla sul fronte delle acquisizioni rispetto ai suoi rivali di Microsoft e Sony. A parte gli studi più piccoli con cui ha lavorato in passato, Nintendo è stata principalmente felice di concentrarsi sulla creazione di giochi internamente e di lavorare con studi indipendenti su progetti come il prossimo Bayonetta 3. Tuttavia, sembra che la società giapponese stia portando altri studi nel loro portfolio, ma, nella classica moda Nintendo, non è lo studio che la gente si aspetta.

In una dichiarazione tramite il suo account Twitter aziendale, Nintendo ha annunciato di aver acquisito Dynamo Pictures. Questa società di contenuti visivi è stata coinvolta in tutto, dai videogiochi agli anime alle produzioni cinematografiche nel corso degli anni. Dynamo Pictures è nota soprattutto per il suo lavoro sull’ultimo film di Dragon Ball Super e per aver fornito la tecnologia di motion capture a numerosi giochi e film.

Abbiamo pubblicato il comunicato stampa “Notifica dell’acquisizione di Dynamo Pictures, Inc.”.https://t.co/CKhJWFx72D — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) 14 luglio 2022

È un’acquisizione a sorpresa per Nintendo, che ha insistito per molti anni sul fatto che il suo focus rimane fermamente sulla realizzazione di videogiochi. Nintendo e Dynamo Pictures si sono già incrociate quando lavoravano a Metroid: Other M e ai giochi della serie Pikmin. L’accordo dovrebbe concludersi il 3 ottobre, con la Dynamo Pictures che è stata ribattezzata Nintendo Pictures in quel momento.

Secondo un comunicato stampa di Nintendo, Dynamo Pictures sarà riproposto per “concentrarsi sullo sviluppo di contenuti visivi utilizzando l’IP Nintendo”, il che sembra che potremmo ricevere più offerte animate con protagonisti del calibro di Zelda, Mario e Kirby. Questa tabella di marcia si adatterebbe al desiderio di Nintendo di avere un maggiore controllo sulla propria IP rispetto alla maggior parte delle società di videogiochi, offrendo loro una maggiore supervisione dall’inizio alla fine.

Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio diretto sulle future offerte animate dei personaggi Nintendo, sembra probabile che il film di Mario in arrivo non sia l’ultima volta che li vedremo sul grande o piccolo schermo.