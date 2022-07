Nier: risolto il mistero della chiesa di Automata: i modder rivelano il loro lavoro

Il mistero di Nier: AutomiLa chiesa nascosta è stata risolta. O meglio, le persone dietro di esso hanno confessato di aver creato la mod che lo ha reso possibile e di trollare la comunità con una rivelazione lunga un mese del loro lavoro.

Giovedì, l’account Reddit sadfutago, che ha pubblicato per la prima volta la chiesa sconosciuta all’inizio di giugno e ha pubblicato diversi video con contenuti inediti, ha pubblicato una serie di nuove immagini dall’area della chiesa con messaggi criptici. Quei messaggi alla fine hanno portato a un account Twitch che trasmetteva in streaming ancora più filmati della chiesa, una nuova battaglia con il boss e un’altra area completamente separata. Gli spettatori erano sconcertati, ma alcuni avevano capito cosa stava succedendo a questo punto.

Al termine di un playthrough di Nier: Automidell’area della chiesa, le persone dietro di essa si sono rivelate e il lavoro di modding che avevano svolto per renderlo possibile. Tre modder, chiamati DevolasRevenge, Woeful_Wolf e RaiderB, hanno spiegato cosa avevano realizzato: hanno modificato Nier: Automi in un modo che pochi ritenevano possibile e ha creato qualcosa di così accuratamente progettato che molti pensavano che PlatinumGames o Square Enix stessi fossero responsabili.

“Tutto ciò che abbiamo condiviso è stato completamente in-game”, ha detto il gruppo, “nessuna modifica è stata utilizzata. Abbiamo adorato tutte le discussioni e le teorie: è stato un viaggio fantastico. È stato stimolante vedere la comunità riunirsi dopo così tanti anni, ne è valsa la pena fare tutto il duro lavoro”.

Il modder DevolasRevenge, accreditato di aver progettato la nuova mappa, ha ringraziato gli spettatori e i fan per essere intervenuti per il viaggio. “Che ti aspettassi questo risultato o meno, spero che ti sia piaciuto l’impatto”, hanno detto. “Non è mai stato pensato per esplodere così in grande, ma solo per confondere alcune persone su Twitter lol.”

Il gruppo di modder si è scusato per aver fuorviato i fan di Nier, dicendo che lo stratagemma aveva lo scopo di indurli a pensare che la chiesa fosse o contenuto tagliato o qualche segreto fino ad ora sconosciuto, non un gioco di realtà alternativa tentacolare (ARG) o trovata di marketing. Il gruppo ha anche affermato che “non stavano cercando di impersonare Yoko Taro” e si è ulteriormente scusato per quello che hanno definito un “finale deludente”.

La buona notizia per Nier: Automi i fan che vogliono visitare la chiesa da soli (e vedere più mod di Nier) è che il team dice che rilasceranno al pubblico i componenti aggiuntivi di modellazione 3D per Blender e gli strumenti di scripting che hanno usato. “Tieni d’occhio per di più …” hanno detto.

Nier: Automi i fan che avevano tenuto il passo con la saga sono rimasti entrambi deliziati e avviliti dalla rivelazione. Molti avevano teorizzato che questo fosse il lavoro del produttore di Nier Yoko Taro e del suo team, e credevano che la chiesa fosse una campagna che alla fine avrebbe ripagato con un nuovo gioco di Nier, un remake di Drakengard (a causa di alcune risorse portate da Drakengard 3 in Nier: Automi), o qualcosa di ancora più spettacolare. Alla fine, la rivelazione è stata impressionante, ma non quella che speravano.